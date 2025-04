El Real Unión afronta dos domingos clave para subvertir la situación

Iñigo Morondo IRUN. Miércoles, 9 de abril 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Real Unión vuelve a afrontar el tramo final de la liga de 1ª RFEF desde posiciones que nadie quiere ocupar. La derrota en Ponferrada y la victoria de Osasuna B dejan a los de Albert Carbó en puesto de descenso. El filial rojillo tiene un punto más que los 37 de los txuribeltz y en el margen de una victoria están Lugo, Tarazona y Unionistas. A menos de dos, metidos de elleno en la lucha, Arenteiro con 41 y los filiales de Celta y Athletic con, 42

Es cierto que el Real Unión acaba de superar un tramo de calendario muy difícil con dos de las salidas más complicadas del curso (Cultural Leonesa y Ponferradina) con la visita del Andorra a Gal intercalada. Dos puntos de nueve han arrojado al equipo irunés hasta el quinto puesto por la cola. La oportunidad de revertir el escenario de mediados de febrero no se va a hacer esperar.

En las dos siguientes jornadas el cuadro txuribeltz tendrá condición de local, este domingo a las 12.00 contra el Lugo, que les aventaja en 2 puntos, y el siguiente a las 20.00 contra el Barça B, que está siete por debajo y podría enterrar sus opciones de salvación en el Stadium Gal.

Cada abonado podrá llevar un acompañante a los dos próximos partidos sin más trámite que acudir juntos a la puerta de entrada

Consciente de lo que se juega en estas dos citas, el club ha hecho un llamamiento especial a la ciudadanía de la ciudad y de la comarca y con la intención de que el campo registre un ambientazo propio de lo que está en juego ha habilitado a cada abonado de la entidad a acudir con un acompañante a cada uno de esos encuentros clave. No hará falta ninguna gestión previa, simplemente, con cada carné de abonado podrán cruzar la puerta dos personas.

Volver a la versión buena

Anotarse esas dos victorias que despejarían el futuro del equipo pasará necesariamente por un rendimiento mejor que el que el Real Unión mostró en Ponferrada. «No hemos hecho un buen primer tiempo», admitía el propio Carbó en la sala de prensa de El Toralín. «La Ponferradina ha merecido irse al descanso con el marcador a favor» y así lo hizo, con un claro 2-0. «En el vestuario hemos intentado mentalizar a los jugadores de que tenían que salir con el atrevimiento y la valentía para levantar un partido ante uno de los mejores equipos de la categoría».

Se notó un cambio de actitud en la reanudación y empezó a consolidarse la sensación de que el partido había cambiado de tono. Sin embargo, en un error en la salida desde atrás, llegó el tercero de la Ponfe.

«El equipo ha salido al segundo tiempo con la personalidad que mostramos el día de la Cultu. Hemos asumido ciertos riesgos, como el que ha derivado en el tercer gol, pero he mandado este mensaje a la plantilla. Si se la roban a Santos y acaba en gol, es responsabilidad mía», aseguraba el técnico catalán. El gol podría haber hundido definitivamente a un equipo que peleaba por reflotarse, «pero no es lo que ha pasado. El equipo ha creído que podíamos ajustar el marcador, que podíamos intentar acercarnos y acabar sacando algo positivo. Hemos conseguido el golazo de Obieta y a partir de ahí el Real Unión ha insistido hasta el final pensando que podríamos llevarnos un punto del campo de la Ponfe».

Aunque al final no fue así, Carbó sí valoró las ocasiones generadas y que, pese a que la distancia era de dos goles, su equipo consiguiera «que toda una Ponfe estuviera perdiendo tiempo, que los recogepelotas no lanzaran balones para interrumpir el juego. Sólo me queda felicitar a los jugadores por el segundo tiempo que han hecho, porque no era nada fácil».