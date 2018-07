La Real Sociedad y el Derby County esperan esta semana al Real Unión Azkoiti jugará esta tarde en su casa, en el campo de Txerloia. / F. DE LA HERA El partido ante los donostiarras es hoy en Azkoitia (19.00 horas) | El exjugador realista Jon Gaztañaga se ha incorporado a los entrenamientos del conjunto irundarra BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 25 julio 2018, 00:46

La pretemporada del Real Unión sigue adelante y Juan Domínguez tiene preparados para esta semana de trabajo, además de las sesiones de entrenamientos en el Stadium Gal, otros dos partidos amistosos. El primero tendrá lugar esta misma tarde, con el choque que los irundarras disputarán en Azkoitia contra la Real Sociedad. Después de la victoria contra Osasuna, de Segunda División, por 1-0 y el 3-3 ante la Real C, de Tercera, los txuribeltz se verán hoy las caras ante todo un Primera División.

Juan Domínguez no podrá contar con todos sus hombres, ya que hay algunos jugadores que están tocados. Lógicamente, no jugará Jorge Galán, que sigue con su proceso de recuperación, y ayer no entrenaron con el resto del grupo Yoel Sola ni los hermanos Eizmendi.

El otro encuentro de esta semana tendrá lugar el sábado a las ocho de la tarde en el Stadium Gal. Será el partido contra el Derby County inglés en el 'II Steve Bloomer Trophy'.

Esperando respuestas

Mientras el día a día sobre el terreno de juego sigue su curso, en la secretaría técnica del Real Unión siguen esperando respuestas. Para empezar, la de Julen Etxabeguren. El central está entrenando con el equipo, ha disputado los dos amistosos jugados hasta el momento y también participará esta tarde. Eneko Romo le quiere en el equipo, pero Etxabeguren sigue esperando por si encuentra acomodo en categoría superior.

En la misma situación está el ex realista Jon Gaztañaga. El centrocampista ha empezado a entrenar con el equipo y, si no encuentra nada, podría acabar de txuribeltz.