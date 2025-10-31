Ramsés Gil: «Estamos con ganas de ofrecer a nuestra gente un buen partido»

E. Prieto Irun Viernes, 31 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

El Real Unión afronta el choque de este domingo (17.00) ante el Gernika con fuerzas renovadas tras conseguir el triunfo ante el Eibar B la pasada jornada. «Después de una derrota, cualquier cosa que sea tener buenas sensaciones y sumar, sobre todo si es con una victoria, es un alivio», ha declarado Ramsés Gil este viernes en rueda de prensa antes del penúltimo entrenamiento de la semana. «Al final veníamos de un mal partido, con una derrota en casa que nos dejó unas sensaciones desconocidas hasta ese momento y queríamos resarcirnos lo antes posible. En Eibar se hizo un partido muy completo ante un rival dificilísimo y conseguir la victoria fue una alegría».

Sobre los aspectos positivos de su equipo en ese choque ante el filial armero, el entrenador del Real Unión ha destacado que «fue el día en el que más hemos utilizado la defensa en bloque medio y lo hicimos muy bien ante un rival que propone un fútbol de mucha asociación. Los contuvimos muy bien. Generaron pocas ocasiones y en ese sentido creo que es el partido en el que mejor hemos estado». Partiendo de esa base, «el equipo fue ganando altura y soltura con el balón y la segunda parte estuvimos mejor. Creo que al final la victoria fue justa».

El domingo visitará el Stadium Gal un Gernika que pasa por ser el conjunto más en forma del campeonato, con cinco victorias en los últimos seis encuentros. «Lleva mes y medio al máximo nivel», avisa el técnico unionista. «En ese tiempo es el primer clasificado, con lo que cualquier tipo de confianza por nuestra parte no tiene base sólida. Tenemos que adaptarnos e intentarles hacerles sufrir con nuestras armas a ese juego que proponen con tres centrales de mucho duelo, mucha inteligencia en caídas y segundas jugadas y un balón parado potentísimo».

En ocasiones, cuando un equipo se enfrenta a otro que emplea un esquema de tres centrales con carrileros, el adversario tiende a replicar el esquema pero no parece que esa vaya a ser la apuesta de Ramsés Gil. «Obviamente tienes que tener en cuenta el rival pero no tienes por qué hacer un espejo, con cualquier otro sistema puedes hacerles daño si lo haces bien y les estudias bien. Todavía no tenemos decidido ni quién ni cómo vamos a jugar pero vamos a intentar hacerles daño sabiendo que juegan con tres centrales y dos jugadores por fuera y que llevan tres semanas sin encajar».

Tras la balsámica victoria de la semana pasada, los irundarras están «con ganas de ofrecer a nuestra gente un buen partido», ha indicado Gil, que espera que la lluvia respete de aquí al domingo para que el césped esté en buen estado. «Partiendo del sacrificio y nuestro compromiso a nivel de agresividad, vamos a intentar proponer ese fútbol que a nosotros nos gusta para poder llevar al Gernika donde nosotros queremos. Cuando vienes de una derrota en casa cuentas los días para volver a jugar y sacarte esa espina».

