Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Estitxu Urtizberea, Nuria Alzaga, Josean Martín e Itziar Aizpuru, ayer en la presentación del Bidasoafolk. J.O.

Irun

«Raíz y modernidad» unirán a las tres ciudades de la bahía de Txingudi en el Bidasoa Folk

La XXIV edición del festival ofrecerá dos conciertos en cada uno de los municipios entre el 22 y el 24 de agosto

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:32

A las puertas de cumplir sus bodas de plata, el Bidasoa Folk es una de las señas de identidad de la agenda veraniega de ... la bahía de Txingudi. El festival organizado por el Consorcio Transfronterizo celebrará su XXIV edición del 22 al 24 de agosto, con conciertos en Irun, Hondarribia y Hendaia. Se celebrarán dos en cada municipio, a fin de «vivir esa esencia transfronteriza de pluralidad», explicó ayer la presidenta del consorcio, Nuria Alzaga, en la presentación de la cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Raíz y modernidad» unirán a las tres ciudades de la bahía de Txingudi en el Bidasoa Folk

«Raíz y modernidad» unirán a las tres ciudades de la bahía de Txingudi en el Bidasoa Folk