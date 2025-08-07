«Raíz y modernidad» unirán a las tres ciudades de la bahía de Txingudi en el Bidasoa Folk

A las puertas de cumplir sus bodas de plata, el Bidasoa Folk es una de las señas de identidad de la agenda veraniega de ... la bahía de Txingudi. El festival organizado por el Consorcio Transfronterizo celebrará su XXIV edición del 22 al 24 de agosto, con conciertos en Irun, Hondarribia y Hendaia. Se celebrarán dos en cada municipio, a fin de «vivir esa esencia transfronteriza de pluralidad», explicó ayer la presidenta del consorcio, Nuria Alzaga, en la presentación de la cita.

El Bidasoa Folk es «una referencia consolidada en la programación cultural del verano», valoró Alzaga, quien señaló también a que «seguir apostando por la música en directo es un acierto». El festival pone el foco «en quienes nos visitan, pero sobre todo en los de casa», buscando ofrecer una propuesta cultural atractiva a los propios bidasotarras. Estitxu Urtizberea, miembro del comité de dirección del consorcio, apuntó a que si bien puede existir la percepción de que la música folk no es algo novedoso, este festival «hace un esfuerzo por contar con artistas nuevos en cada edición», demostrando que ambos conceptos «no están contrapuestos» y que este género musical es capaz de abordar «temas actuales en la sociedad». Itziar Aizpuru, también miembro del comité, afirmó en francés que el Bidasoa Folk «es un espacio para dar voz a músicas vivas que dialogan con su territorio y su tiempo».

Un cartel diverso y completo

Josean Martín, responsable de la dirección artística del festival, concretó el cartel de esta XXIV edición, que aúna «raíz y modernidad» y supone «la rampa de salida» para lo que vendrá en 2026, cuando el Bidasoa Folk cumplirá sus bodas de plata. Este año, la primera cita será en Hendaia, el día 22 en el frontón Gaztelu Zahar. A las 20.00 actuará Son de Madera, un grupo mexicano que introduce la improvisación en sus conciertos «y que ha recorrido el mundo con sus espectáculos». Les seguirá la cantante Gwennyn, de Bretaña, que ya participó en el Bidasoa Folk hace más de una década «y salió encantada». Regresa para presentar su nuevo disco, que se enmarca en el pop celta.

El día 23, el Bidasoa Folk se traslada a Hondarribia: la apuesta para esta localidad es Extremadura, «con mucha creatividad en el mundo musical». En Arma plaza, a partir de las 20.30, actuará la cantautora Chloe Bird, «la máxima exponente del pop indie extremeño» y que conectará, especialmente, con los más jóvenes. Le seguirá El Gato con Jotas, con un espectáculo «impactante, de un carácter muy divertido».

Finalmente, el 24 de agosto el festival recalará en la plazoleta del Juncal de Irun: a las 20.00 comenzará el concierto de Belharra, «una propuesta dirigida por Urbil Artola», con un programa «basado en traducciones al euskera de canciones de Bob Dylan». El segundo nombre es el de Joaquín Pardinilla, de Huesca: comenzó su trayectoria centrado en la música de dicha región para luego especializarse en el jazz. Ahora, «ha vuelto a sus orígenes», pero la música folk que interpretará junto a su sexteto «tendrá tintes muy jazzeros».