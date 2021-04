«Da rabia que se nos haya escapado porque creo que tenemos un equipazo» El gasteiztarra se ha convertido desde el eje de la defensa en uno de los artífices del gran curso que está completando el conjunto txuribeltzIván Pérez Jugador del Real Unión Iván Pérez posa con su número 2 a las puertas del Stadium Gal, un escenario en el que ha tenido grandes actuaciones durante el curso. / F. DE LA HERA E. PRIETO IRUN. Domingo, 25 abril 2021, 00:38

El Real Unión anunció el pasado 10 de junio la contratación de Iván Pérez, un lateral derecho desconocido para gran parte del público irundarra. Las lesiones le impidieron participar en las primeras jornadas pero su rendimiento ha sido impecable desde que irrumpió en el once. Diez meses después de su llegada, la afición txuribeltz ya conoce de sobra al que está siendo uno de los jefes indiscutibles de la zaga.

– Lleva 19 partidos seguidos siendo titular y jugando los 90 minutos. ¿No está mal, no?

– Estoy contento, sí. A nivel grupal he disputado playoffs de ascenso a Segunda pero personalmente puede ser una de mis mejores temporadas o la mejor. Tiene mucho que ver el estilo que propone el míster.

EL FINAL DE LA PRIMERA FASE«Nos faltó esa pizca de acierto que ahora sí estamos teniendo. Se nos escapó por pequeños detalles»COMPARTE PISO CON MADRAZO«Yo le meto muchas horas a la Play, al Warzone. Jon es más de hincar los codos, más empollón»

– ¿Había jugado alguna vez tanto tiempo seguido de central?

– El año pasado en Guijuelo el técnico me puso un partido ahí. En su día en el Alavés ya había jugado en ese puesto y no era algo desconocido para mí.

– ¿Le vio Zulaika desde el principio en esa demarcación?

– A comienzo de temporada tuve una charla muy buena con él. Me explicó que me iba a ayudar a crecer como futbolista y yo le dije que quería que me ayudase. Me dijo que me veía más de lateral pero las circunstancias cambian y me ha dado continuidad en el centro.

– ¿Qué cree que pasó en los últimos cuatro partidos de la primera fase?

– La gente que ha visto al equipo sabe que hemos sido fieles a una idea. Fue un mes horroroso. La pelota no quiso entrar o no generamos tantas ocasiones como en otros partidos pero dimos el nivel que estábamos ofreciendo anteriormente. El Racing llegó dos veces y ante el Athletic teníamos el partido controlado, pero nos pillaron en una contra. Se nos escapó por detalles. No tuvimos esa pizca de acierto o de suerte que sí hemos tenido los últimos tres partidos.

– ¿Da más rabia después de haber ganado todos los encuentros de la segunda fase?

– Sí, porque creo que tenemos un equipazo. Lo he hablado con algunos compañeros. Se te queda esa espinita clavada porque hemos estado líderes y mucho tiempo entre los tres primeros.

– ¿Qué tal la vida por Irun? ¿Le permite el Covid disfrutar de la ciudad y del entorno?

– Soy una persona a la que no le importa pasar horas en casa. Me pongo a ver una película o a jugar a la Play. Es la situación que nos ha tocado vivir y esperemos que pase cuanto antes.

– Tengo entendido que comparte piso con Jon Madrazo.

– Nos entendemos muy bien, somos como hermanos ya. Tenemos un día a día muy tranquilo. Nos despertamos, entrenamos y comemos juntos. Por la tarde echamos un poco de siesta y vemos alguna serie o nos vamos a dar un paseo o a correr por Plaiaundi.

– ¿Se juega mucho a la Play en esa casa?

– Yo sí, sobre todo al Warzone. Le meto muchas horas. Madrazo es más de hincar los codos, más empollón.

– Después de 9 años compitiendo en Segunda B, parece que por fin cambiará a la Primera RFEF.

– Ojalá. Tenemos un buen colchón pero no nos podemos confiar. Siempre que asciendes implica algo bueno y ojalá que lo cerremos cuanto antes.

– Firmó por dos temporadas con opción a una tercera. ¿Seguirá en Irun, no?

– Tengo contrato, estoy contento aquí y comparto vestuario con jugadores muy buenos. Supongo que algunos tendrán ofertas porque han hecho una buena campaña y que el club hará lo posible para mantenerlos. Yo estoy tranquilo. Tengo la confianza del míster, de los compañeros y además estoy a una hora de casa.