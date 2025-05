Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 2 de mayo 2025, 20:10 Comenta Compartir

Esta vez, no importa tanto el rival como el equipo propio. Siempre es mejor un equipo de zona media, como el Tarazona, que no tiene además mucho en juego en este momento, y no el líder o alguno de esos equipos hechos sin mirar el coste de los jugadores. Pero lo importante, lo decía el propio entrenador, Albert Carbó, está en los que visten la txuribeltz. «Quiero ver once jugadores que compitan y defiendan este escudo». Y está convencido de que así será.

El técnico recordó que verse en inferioridad por sendas expulsiones ha condicionado los dos últimos partidos del Real Unión «y nos ha impedido sacar resultados que habrían hecho que ahora no estuviéramos en puestos de descenso. Pero ni en esas adversidades el equipo tiró la toalla; los jugadores siempre han dado la cara». El catalán aseguró que ve la plantilla «bien de cabeza, bien de piernas, bien de todo. Estoy confiado». Y por si quedaba alguna duda dijo expresamente que está «concienciado de la importancia del partido y la trascendencia que llevará el resultado para un futuro», pero dicho eso se reafirmó «en la confianza plena en la plantilla que tenemos para afrontar esta situación».

Es uno de esos partidos en los que hay que saber convertir lo que está en juego en un acicate que dé un punto más de ritmo, de intensidad, de energía, en lugar de que se transforme en una presión que atenace. En esa cuestión mental la grada jugará un papel clave. «El club, la ciudad, todo el mundo, necesitamos que este Real Unión se salve. Contra el Barça B vimos cómo a pesar de las adversidades (la expulsión, los goles en contra), Gal respondió, apoyó al equipo, nos empujó hasta el último minuto y nos ayudó a luchar. Ahora, en esta final que tenemos contra el Tarazona, necesitamos a todo Irun metido en el Gal porque eso nos ayudará a sacar la victoria».

Recibiento previo

South Side Taldea ha coordinado con el Real Unión un recibiento previo a la plantilla a las 16.15 a las puertas del Stadium Gal. «El partido empieza aquí», asegura el grupo, que ha citado a todo el que quiera participar media hora antes en los aledaños del campo.

Por su parte, el club ha repetido la promoción de acompañante gratuito que permite a cada abonado acudir acompañado al partido sin más gestión que la de presentarse las dos personas juntas en las bocas de entrada de Gal.