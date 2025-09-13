«Quedar primero de mi categoría en Leeds compensó todos los sacrificios»

Borja Estomba, orgulloso con los resultados obtenidos en el Ironman de Leeds, el quinto que ha disputado.

El año pasado se clasificó para el Mundial de Ironman y viajó a Hawaii, ocupando el puesto 106, 23º en su categoría (35-39 años). Esta vez ha competido en el de Leeds, con victoria en su categoría, segundo en grupo de edad (no profesionales) y duodécimo en la general.

–¿Porque eligió el de Leeds como su siguiente Ironman?

–Soy profesor y salvo el Mundial, que fue en octubre, las mejores fechas son julio y agosto. Podía volver a Gasteiz, que ya lo había corrido tres veces, y vi la opción de Leeds, que era nuevo y se me presentaba como un reto novedoso. Me apunté un poco a ciegas, porque no se sabían los recorridos..

–¿Y cómo eran?

–¡Muy duros! Probablemente uno de los circuitos de bicicleta más duros de todos los Ironman y también la maratón.

–Me imagino que habría muchas colinas por allí...

–Sí, sí. Sube-baja, sube-baja. En 180 kilómetros salieron 2.500 metros de desnivel, que es mucho. Había una cuesta, Black Hill Road, por la que pasábamos tres veces. Era una subida corta, de un kilómetro y medio, pero con rampas que llegaban al 18-20 por ciento. Había gente que se quitaba las calas y subía andando.

–Vamos por partes, ¿qué tal fue el tramo de natación?

–Soy un nadador muy flojo y, sabiendo que luego podría remontar, hice como de costumbre, a acabar, a no perder demasiado tiempo con los de cabeza.

–¿En la bici empezó a remontar?

–No tanto como otras veces. Al ser un circuito tan roto, era mucho de ir haciendo la goma. Veía que si me pasaba un poco, me iba a dejar las piernas rotas para la maratón, que tenía mucho desnivel también. Pero sí que conseguí remontar algunos puestos, yo creo que salí algo más atrás del vigésimo del agua y al acabar la bici estaba el sexto.

–Eso es muy buena posición...

–Sí. Al acabar ese segmento vi que estaba todo vacío, conté cinco bicis. Tenía cinco por delante y sabía que, si no explotaba, podía hacer una buena maratón.

–¿Y la hizo?

–Corrí la mejor maratón que he hecho en un Ironman. Casi bajé de tres horas, hice dos minutos más. Y eso en un recorrido que tenía muchos repechos, muchas cuestas, donde se acumularon 450 metros de desnivel. Este año había entrenado a fondo, cuando supe cómo era el recorrido había metido mucho desnivel en las carreras y me salió una buena maratón.

–Tanto, como que consiguió unos resultados muy buenos.

–Conseguí el primer puesto en el grupo de 35-39 años, segundo en el grupo de edades, donde estamos los no profesionales y el duodécimo en la general.

–Alguna vez hemos comentado que el grupo de 35-39 años es el más fuerte o de los más fuertes.

–Eso es. Le llaman 'el grupo de la muerte'. Ese y el de 40-44 años. En realidad, los buenos están entre 30 y 45 años y, sobre todo, en esos grupos que te digo.

–Entonces, ¿qué supone ganar un Ironman en su categoría?

–Una alegría inmensa, porque estás tantísimo tiempo entrenando, tienes a tanta gente pendiente, hipotecas tiempo con la familia... Tengo un amigo que es fisio y un amigo que es mecánico, Oihan y Iñaki, a los que les debo todo, porque están todo el día haciéndome caso, que no sé cómo no me mandan a paseo... Y mi pareja, igual, que aguanta carros y carretas.

–¿Cómo fue la preparación?

–Los meses previos fueron una locura, de estar levantándome a las tres de la mañana para ir a entrenar y poder llegar a las ocho menos cuarto a dejar al txiki en la guardería y entrar a trabajar a las ocho y media.

–Mucho sacrificio...

–Pones mucho en juego y, como se te tuerza algo dices, '¿qué he hecho con mi vida?' Y no es nada difícil que se te tuerza algo. En una prueba de más de nueve horas, con los tres deportes, todos los detalles que hay... que te pase algo es lo normal. Lo raro es que no te pase. Por lo menos he tenido esos resultados tan buenos, que compensan todos los sacrificios.

–Se clasificó de nuevo para el Mundial, ¿irá?

–No, no. Ya estuve en el de Hawaii y este año es en Niza pero no me cuadra. Y eso que el circuito de bici me venía bien, con 2.500 metros de desnivel.

–¿Por qué ha renunciado?

–Sería descansar una semana después de Leeds y seguir en la misma rueda y he preferido renunciar. Ya le he quitado mucho tiempo a mi familia, que he hecho semanas de entrenamiento de 24, 26, 28 horas. Al día siguiente de la carrera se reparten las invitaciones para el Mundial y se veía que mucha gente renunciaba, porque lo que quieren es ir a Hawaii, no a Niza. Se van turnando las sedes cada año.

–¿Ha decidido dónde será su próximo Ironman? ¿Cuántos ha corrido hasta ahora?

–Cinco. Los tres de Gasteiz, el Mundial y éste de Leeds. Ahora estoy preparando un medio Ironman para octubre en Vieux Boucaux y me acabo de apuntar a uno en el año que viene en Lake Placid, en Nueva York.