Javier Garrido no esconde que «nos faltó claridad en los metros finales para concretar las ocasiones que tuvimos»

Las valoraciones de lo sucedido en Getxo no pueden ser positivas y ni el entrenador ni los jugadores esconden que no sumar ante el Arenas fue «un palo». No solo por lo malo del resultado, sino por lo que repercute en lo clasificatorio.

Javi Garrido, uno de los hombres con más experiencia del Real Unión, deja claro que la derrota en Getxo fue dura y va un poco más allá. «Cada vez quedan menos jornadas y tenemos que espabilar para conseguir los tres puntos cuanto antes y escalar posiciones».

Del partido explica que «nos faltó algo de claridad para finalizar, pero las sensaciones eran buenas. Ellos estuvieron bien replegados y no es fácil jugar contra un equipo así. Es un partido para reflexionar porque era un rival que estaba cerca. Nuestro próximo partido, contra el Izarra y en Gal, es importantísimo».

Se puede decir más alto, pero no más claro. Al Real Unión le toca espabilar para no meterse en verdaderos problemas.

«Fue un palo duro»

El entrenador Juan Domínguez, por su parte, asegura que «la derrota fue un palo duro porque afrontamos el partido con ilusión. Es verdad que en la primera parte estuvimos bien, pero la segunda no fue tan buena. Lo que toca es levantarnos, darle la vuelta cuanto antes y pensar en el próximo partido».

El técnico añadió que «no estuvimos acertados en el momento en el que mejor estuvimos. Tuvimos ocasiones suficientes como para haber marcado, pero nosotros no lo conseguimos, ellos sí y luego no supimos darle la vuelta al marcador».

Del próximo encuentro apunta que «lo que tenemos que hacer es superar este palo y preparar con mimo el partido contra el Izarra».