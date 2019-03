«Nos quedan diez finales y vamos a ir a por cada una de ellas» Jacobo Cuétara celebra una acción de su equipo. / F. DE LA HERA El Bidasoa-Irun recibe mañana en Artaleku al Cangas (18.30 horas) | Jacobo Cuétara tiene claro que «necesitamos el apoyo del público para poder hacer historia y volver a Europa» O.T. IRUN. Viernes, 8 marzo 2019, 00:14

La plantilla del Bidasoa-Irun no tiene tiempo para celebrar la gran victoria del miércoles en la cuarta ronda de la Copa del Rey ante Anaitasuna. El partido fue espectacular y el 36-22 deja visto para sentencia el pase a la final a ocho con la que se resolverá el torneo, pero mañana mismo vuelve la Liga Asobal y los irundarras necesitan los dos puntos que se van a poner en juego en Artaleku contra el Cangas (18.30 horas) para seguir en segunda posición y mantener su ventaja en la carrera por Europa.

El cuadro gallego es el tercero por la cola y el partido no debería tener complicaciones para los de Irun, pero en la primera vuelta el Cangas ya ganó al Bidasoa, por lo que no puede haber ningún atisbo de relajación. Tampoco entre los aficionados. La entrada en el duelo copero del miércoles no fue tan buen como en otras ocasiones y Jacobo Cuétara ha dejado claro en rueda de prensa que para seguir haciendo historia, el equipo necesita todo el apoyo de sus seguidores.

El técnico no esconde que «ahora mismo tenemos, y mira que nunca lo suelo decir, pero tenemos diez finales. Hay que ir a cada una, da igual el rival, en busca de los dos puntos que se van a poner en juego, es lo único que importa. Contra el Cangas tenemos dos puntos en casa y hay que ir a sacar todo. Así que sí, el próximo partido es una final para nosotros, los dos puntos son importantísimos. Cada vez que consigamos dos aumentarán muchísimo nuestras probabilidades de entrar en Europa. Así que hay que darle esa importancia de que es la primera de las finales».

Además subrayó que «hay que animar al público a que venga a Artaleku a las cinco finales que quedan en Irun, cinco finalísimas para poder hacer historia y volver a entrar en Europa. Necesitamos el apoyo de la afición para sacar esos cinco partidos».

El primero, el de este sábado contra un Cangas que está a un solo punto de los puestos de descenso y que a buen seguro llegará a Artaleku con ganas de hacer saltar la sorpresa.

¿Ganas de revancha?

La derrota en Cangas en la primera vuelta, por lo inesperado, fue de las dolorosas. El Bidasoa estaba en un buen momento y los gallegos en la zona baja de la tabla, pero los dos puntos se quedaron en Galicia.

Cuétara apunta que «como dicen ellos, somos su equipo talismán, porque nos ganan casi siempre. Tenemos ganas de quitarnos esa espina de la derrota de la primera vuelta y de hacer un buen partido, pero no queremos mirar al rival, solo a los dos puntos que se van a poner en juego».

Al entrenador se le ha puesto sobre la mesa que tras la victoria contra Anaitasuna la moral de los irundarras estará por las nubes. «Es verdad que un triunfo así nos refuerza. Y es que un resultado tan abultado a este nivel es muy complicado. Hay que hacer las cosas muy muy bien durante mucho tiempo para conseguir algo así».

Del tipo de partido y del rival que le espera al Bidasoa, explica que «el Cangas tiene un estilo de juego que no nos suele venir muy bien. Javi Díaz, su portero, suele tener el día contra nosotros y el equipo cuenta con muchas acciones individuales y el desequilibrio que siguen marcando Muratovic y Cerqueira. Y en defensa son muy agresivos y muy presionantes».