«Es la punta de lanza de Vía Irun, el primer hito constatable»

La alcaldesa definió la nueva estación «internacional e intermodal» como «la punta de lanza de Vía Irun, el primer hito constatable» del proyecto de regeneración urbana que, en su primera fase, recuperará más de 70.000 metros cuadrados de tejido ferroviario en desuso. «Hace más de 150 años, la llegada del ferrocarril supuso el motor de la transformación de la ciudad, y hoy, de nuevo, nos está dando las oportunidades para el Irun que queremos ser».

La alcaldesa también apuntó a que la futura infraestructura, con una inversión de 75 millones de euros, «demuestra que cuando está en las agendas del resto de las administraciones, Irun avanza». Laborda recordó que «estamos trabajando con el Gobierno Vasco para la integración ferroviaria» de Euskotren en las vías de Adif, con el objetivo de «seguir cosiendo nuestra ciudad».

Por encima del ámbito local, la alcaldesa reivindicó Vía Irun como «un proyecto de territorio y de Euskadi. Estamos hablando de un espacio único con una intermodalidad total: Cercanías, media y larga distancia, autobuses y, en el futuro, la frecuencia de siete minutos en el Topo». Todo ello «nos sitúa como en un nudo de comunicaciones con una conexión total y permeable con el resto del Estado, y también con Europa».