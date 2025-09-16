Los Punsetes y Belako inauguran este fin de semana el noveno Irun Zuzenean

J. O. irun. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La novena edición del Irun Zuzenean dará comienzo este fin de semana con los conciertos de Belako y Los Punsetes, teloneados por Onavibe y Slimfit, respectivamente. La nueva edición del festival da un giro a su formato con un cartel de grandes nombres que se repartirán en seis conciertos durante cuatro fines de semana. El escenario principal del Irun Zuzenean se traslada a la sala del CBA que lleva su nombre, recientemente inaugurada.

Allí se celebrarán los primeros conciertos de este fin de semana: el viernes subirán a ese escenario Belako, uno de los nombres más reconocidos del panorama musical vasco. El cuarteto vizcaíno, con una trayectoria que se remomenta a 2011e incluye cinco discos, mezcla post-punk, electrónica y una energía que conecta con públicos diversos. Tendrán como teloneros a Onavibe, la banda local que une el estilo urbano con la electrónica.

El sábado será el turno de Los Punsetes, referentes del pop independiente estatal con cerca de dos décadas de trayectoria, y que actuarán justo después de Slimfit, grupo irundarra que tiene en el pop-rock oscuro su sello musical.

Las entradas (19 euros para público general, 14 euros la tarifa reducida) están a la venta en la web irun.org/entradas. En ambos casos, los conciertos arrancarán a las 21.00 horas.

El festival Irun Zuzenean continuará los próximos fines de semana con los conciertos dea Janus Lester e Isora (26 de septiembre), Tulsa y Santalla (3 de octubre), Ariel Rot y Blue Hat (4 de octubre) y Bebe (11 de octubre), en este último caso en la plaza San Juan.