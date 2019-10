«¿Qué puerta del baño es la mía?» Presentación. Socios de Atzegi, junto con la delegada de Bienestar Social, Cristina Laborda, presentaron la campaña de 2019. / F. DE LA HERA La asociación invita a la ciudadanía a emprender acciones para mejorar la accesibilidad cognitiva de las personas con alguna discapacidad Atzegi presenta en Irun su campaña 2019 'Vive mi realidad intelectual y actúa' MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Sábado, 5 octubre 2019, 00:59

¿Quién no ha entrado en los servicios de un bar de diseño y ha tenido problemas para decidirse por una de las dos puertas del inodoro o para abrir el grifo del lavabo? Más de una vez, hemos preguntado sobre algún plato del menú de un restaurante, porque no acabábamos de entender su contenido. En ocasiones, hemos pasado un buen rato descifrando el horario de algún medio de transporte, porque lo encontrábamos confuso. Pues bien, estos inconvenientes con los que topamos de forma esporádica constituyen el día a día de las personas con discapacidad intelectual. La pregunta es ¿qué necesidad hay de complicar las cosas sencillas?

Atzegi, la asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad intelectual, ha centrado su campaña de sensibilización 2019

en la accesibilidad cognitiva. Bajo el lema 'Vive mi realidad intelectual y actúa', Atzegi presentó el jueves en la plaza del Ensanche esta nueva campaña, para la que se ha editado un vídeo y que repartirá 8.000 carteles y folletos por toda Gipuzkoa. El objetivo de la asociación es animar a la ciudadanía «a ponerse las gafas de la discapacidad intelectual» y a emprender acciones concretas.

«Pedimos un esfuerzo para que cada uno de nosotros se ponga en el lugar de esas personas y entienda las dificultades con las que se encuentran a la hora de interpretar su entorno», señalaba Aloña Agirre. «Pedimos también que, en consecuencia, cada uno haga unos cambios en el ámbito en el que se mueve para ver si, entre todos, conseguimos un entorno más comprensible para las personas con discapacidad intelectual. Todos tenemos ya bastante interiorizado que si hay unos escalones y no hay una rampa o un ascensor, hay un problema de accesibilidad física. Pero tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad es también cognitiva».

Atzegi propone «pequeños cambios», como «utilizar frases cortas y palabras sencillas» en los textos básicos o acompañarlas «de imágenes claras». Solamente ese gesto mejoraría la calidad de vida y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual y repercutiría en beneficio de otros colectivos y de toda la sociedad.

Hasta la siguiente parada

El irunés Mikel Fiz Garmendia, protagonista del cartel de la campaña 'Vive mi realidad intelectual y actúa', ponía algunos ejemplos de pequeñas acciones que facilitarían su día a día. Empleado en una cafetería donostiarra, Mikel se desplaza de lunes a viernes en autobús hasta San Sebastián y algún fin de semana que le toca trabajar, viaja en Topo. «Una vez tenía que coger la mochila y tenía que abrir la puerta y no llegué a tiempo», recordaba. «Me fui hasta la siguiente parada para bajar y montarme en el Topo de vuelta para ir hacia atrás. Luego aprendí y no me ha vuelto a pasar, pero sería mejor que la parada durara un poco más», afirmaba.

El protagonista del cartel de la campaña de Atzegi 2019 es una persona muy activa. «Los lunes juego al fútbol, los martes voy al curso de cocina, los miércoles hago teatro y los jueves voy con los amigos al pintxo-pote», decía. En sus salidas, se ha encontrado con algunos inconvenientes, como el que comentábamos sobre las dudas que plantean ciertos servicios de bares. «Es mejor que los baños tengan un dibujo más grande, para que sepa cuál es mi baño», comentaba Mikel, que también tiene problemas con algunas cartas de restaurantes. «Me gusta leer el menú, pero cuando veo frases largas, me agobio. Sería mejor si ponen una foto del plato».

Mikel Fiz pertenece a una de las 217 familias bidasoarras que son socias de Atzegi. «Además, tenemos 163 personas colaboradoras y 649 atzegizales en la comarca», señalaba Karmele Mitxelena. «Desde que en 1960 unas cuantas familias formaron esta asociación, el objetivo ha sido cambiar la sociedad en positivo. Seguimos en esta labor, intentando informar y sensibilizar a la sociedad guipuzcoana y aprovechamos la presentación de esta campaña para hacer un llamamiento a personas que quieran dedicar un poco de su tiempo libre a estos chavales, porque nos hacen falta voluntarios».

Cristina Laborda, delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento, animó a la ciudadanía «a ponerse las gafas de la realidad» de los socios de Atzegi y agradeció a la asociación «el gran trabajo profesional y voluntario que realizan diariamente».