«No les puedo pedir más a los jugadores»

Igual que ha celebrado empates en las últimas semanas por el valor de cada punto, el Irudek Bidasoa Irun lamenta la derrota por un ... solo gol (29-30) ante el Logroño, porque podría necesitar ese punto que se escapó al final. 41 puntos tiene el Granollers, segundo, 39 Bidasoa y Torrelavega y 37 Ademar y Logroño.

En cualquier posición entre la segunda y quinta pueden acabar los irundarras y ya habrá tiempo para plantear ese escenario. Antes, hay que recordar la derrota ante el Logroño, que lleva 24 puntos de 28 en la segunda vuelta y que se escapó de seis en el primer tiempo (8-14). El Bidasoa le dio la vuelta (21-20 y 22-21) pero el triunfo fue para los visitantes.

Alex Mozas reconoció que «fue una primera parte muy mala por nuestra parte, tanto en ataque como en defensa» y señaló que «es difícil hacer una lectura positiva de nada, pero la segunda parte creo que el equipo dio otra cara, conseguimos remontar e incluso ponernos por encima».

Lógicamente, «estamos muy tristes, pero así se puede perder, dando la cara hasta el final, intentándolo de todas maneras». Admitió que «llevamos jugando con fuego varios partidos y sacándolos a base de garra, a veces de suerte. Al final tenía que pasar y ha sido contra un gran Logroño».

La temporada «se nos está haciendo larga, físicamente se nota el equipo sin chispa y eso es porque se han vaciado durante la temporada. Yo no les puedo pedir más, no puedo decir nada más que estoy orgulloso de ellos y que vamos a intentar en el último partido certificar la clasificación para Europa y hacer la mejor Copa del Rey posible».

Entiende que «sería injusto, pase lo que pase, solo valorar por estos últimos partidos, porque creo que la temporada está siendo muy buena, pero al final, si no ganas, los resultados están ahí»

El colofón, el próximo domingo en la pista de un Puente Genil que necesita ganar para evitar el descenso directo y la promoción por la permanencia.

Despedidas de jugadores

Queda la fase final de la Copa del Rey los días 6, 7 y 8 de junio en Artaleku, pero se identificó el partido contra el Logroño como el último en casa y sirvió para despedir a cuatro jugadores que no seguirán en el equipo.

Theodoros Boskos reconoció que «es un momento difícil porque el Bidasoa es una gran familia» y agradeció a «todos los compañeros, staff y club. Eskerrik asko Bidasoa!».

Para Pedro Pacheco «los dos años que he pasado aquí han sido muy intensos. Tengo que agradecer a todos en la ciudad y en el club. Eskerrik asko Irun».

Asier Nieto aseguró que «me siento un privilegiado por haber podido jugar en el Bidasoa y en Artaleku. Dar las gracias a mi chica, que me aguanta todos los días, a mis aitas, que vienen todos los partidos, a Julen, Gurutz, toda la directiva por confiar en mi. Gracias a la afición de Artaleku y a los que se desplazan fuera y al equipo y staff, que hemos formado una gran familia».

Por último, Mikel Zabala, que estaba arropado por familia y amigos, pancarta incluida, quiso destacar que «han sido siete años maravillosos, en los que he sido muy feliz en Irun. Siempre me he sentido muy protegido por todos y quiero agradecer a directiva, staff, compañeros... También a la familia y amigos, no me esperaba lo de hoy, ha sido increíble».

Además, apuntó que «ha sido un honor defender este escudo y jugar en Artaleku. Seré un bidasotarra para siempre. Gora Irun eta gora Bidasoa!».