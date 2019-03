«Puede que me la esté jugando porque esto es fútbol profesional» Juan Domínguez solo quiere pensar en el equipo. / F. DE LA HERA El Real Unión recibe mañana al Izarra en el Stadium Gal (17.00) | O.T. IRUN. Sábado, 16 marzo 2019, 01:06

El Real Unión está en un momento complicado de la temporada y afronta mañana un partido vital en la lucha por evitar los puestos de descenso. A partir de las cinco en el Stadium Gal, los irundarras recibirán al Izarra, que marca la zona roja de la clasificación con solo tres puntos menos que el equipo de Irun.

En situaciones así, en este loco mundo del fútbol, siempre se mira a los banquillos y Juan Domínguez es plenamente consciente, como reconoció en la rueda de prensa que ofreció ayer, que «puede que me la esté jugando porque esto es fútbol profesional y sé perfectamente cómo va esto, pero no puedo centrarme en eso. Esa decisión la van a tomar terceras personas, así que yo solo me fijo en lo mío, que es hacer el mejor trabajo que pueda como entrenador y que el equipo saque el próximo partido adelante».

Y ese próximo partido es el de mañana, en el que a los unionistas no les vale otra cosa que no sea la victoria. «No hay duda de que es un partido importante por lo que dice la clasificación. Solo quedan diez jornadas y nos enfrentamos a un rival directo y en casa. Hemos preparado el choque a conciencia durante toda la semana y estamos listos».

Para partidos como el de mañana, saber mantener la calma toma vital importancia. Juan Domínguez dejó claro que «no he percibido presión en los jugadores, el equipo ha entrenado fenomenal. Aunque sí es verdad que hemos llegado a un momento de la competición en la que lo mental es importante y necesitamos una victoria que nos devuelva la alegría. Tengo que convencer a los jugadores de que están compitiendo bien y de que no están tan lejos de las victorias».

Cambio de técnico

El Izarra llegará al Stadium Gal con nuevo entrenador. En este sentido, el técnico unionista apuntó que «sabemos cómo venía jugando el Izarra en las últimas jornadas, pero no sabemos lo que va a plantear contra nosotros. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos del rival e intentar sacar nuestra mejor versión. Quiero que mi equipo juegue suelto y alegre y que se olvide de lo que supone el partido. Contra el Mirandés ya demostramos lo que podemos hacer y quiero seguir ese camino».

Para el duelo de mañana Juan Domínguez ha recuperado a Mikel Orbegozo y Jorge Galán.