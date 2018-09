Sí se Puede afirma que ha mantenido «innumerables reuniones con el PNV sobre la moción de censura» I. MORONDO IRUN. Viernes, 14 septiembre 2018, 00:30

Sí se Puede Irun no alberga ya muchas esperanzas de que una posible moción de censura contra el alcalde, José Antonio Santano, pueda salir adelante. La viabilidad de la iniciativa pasaba por que además de este grupo y EH Bildu, posicionados públicamente a favor, EAJ-PNV la apoyara. Tras escuchar lo que el jeltzale Xabier Iridoy dijo el miércoles, «no tenemos muchas esperanzas de que lo vayan a hacer», declaró el portavoz de SPI, David Soto.

Iridoy afirmó que no han mantenido conversaciones formales sobre la moción de censura con ningún grupo. Soto dijo lo contrario a comienzos de mes y ayer insistía: «Hemos hablado de la moción de censura con ellos en innumerables ocasiones. Hemos hablado de la moción, de las posibilidades de éxito, de las oportunidades y peligros que supondría, de en qué condiciones se daría...».

«Que diga sí o no»

Tanto Soto como la líder local de Podemos, Miren Echeveste, pidieron ayer claridad al PNV. «Decir que no ha habido conversaciones formales es quitar seriedad a la propuesta», apuntó Echeveste. «Le pedimos que diga sí o no para que, si es que no, sigamos con otras opciones para impulsar cambios de políticas en el Ayuntamiento». «Podremos empezar a plantear alternativas para los presupuestos, la modificación de créditos y otras cuestiones», añadió Soto. «Y ya veremos qué pasa en 2019 tras las elecciones», apuntó en relación a un posible cambio de gobierno en la ciudad, «que es el mandato que nos dieron los ciudadanos».

El edil consideró que si la moción no sale adelante «no será un fracaso para SPI. Tras la ruptura del Gobierno PSE-PNV era una de las posibles herramientas para el cambio que mucha gente en la ciudad se planteaba y había que ponerla sobre la mesa».