El Ayuntamiento de Irun espera tener el proyecto de Urbanización de Txenperenea para el próximo verano La previsión es que la primera fase en desarrollarse sea la de las instalaciones deportivas pero la parte que implica desarrollo residencial podría arrancar en un plazo de unos cinco años

Iñigo Morondo Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:18

El Consejo de Irunvi ha licitado un contrato de 300.000 euros para la redacción del proyecto de Urbanización del ámbito Txenperenea. La sociedad municipal de vivienda confía en poder adjudicarlo hacia el mes de marzo y tras el plazo de 5 meses y medio para su realización, poder contar con el documento para el otoño próximo.

Tal y como ha recordado la alcaldesa, Cristina Laborda, el recientemente aprobado Programa de Actuación Urbanizadora contemplaba la posibilidad de fasear esta enorme promoción de más de 160.000 metros cuadrados. Aunque todas las fases podrían desarrollarse simultáneamente es la relativa a los equipamientos deportivos, los que deben acoger las pistas de atletismo y el campo de rugby de Plaiaundi, la que arrancará primero con toda seguridad.

Laborda ha apuntado que el Ayuntamiento ha elaborado un anteproyecto y que lo está contrastando con la Diputación Foral de Gipuzkoa. «Insistimos en la necesidad de renovar el convenio interinstitucional para acometer ese traslado de las instalaciones de Plaiaundi que se firmó en los 90 y que suponía que Diputación asumía el 50% del coste del nuevo recinto, Gobierno Vasco el 30% y el Ayuntamiento un 20%». Asumiendo que eso se mantendrá, es necesario pactar con el ente foral el proyecto que finalmente se redactará. «La redacción la encargará el Ayuntamiento, pero cómo se financia eso también se tiene que incluir en el nuevo convenio».

En resumen, para que las obras del equipamiento deportivo en Txenperenea puedan empezar, deberán estar visados los tres documentos: el convenio interinstitucional que distribuya los costes; el Proyecto de Ejecución de las instalaciones propiamente que el Ayuntamiento en coordinación con las pautas forales y el Proyecto de Urbanización del ámbito que Irunvi ha licitado esta semana.