Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Laborda ha anunciado el encargo de la redacción de la redacción del proyecto de urbanización de Txenperenea. Morondo

El Ayuntamiento de Irun espera tener el proyecto de Urbanización de Txenperenea para el próximo verano

La previsión es que la primera fase en desarrollarse sea la de las instalaciones deportivas pero la parte que implica desarrollo residencial podría arrancar en un plazo de unos cinco años

Iñigo Morondo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El Consejo de Irunvi ha licitado un contrato de 300.000 euros para la redacción del proyecto de Urbanización del ámbito Txenperenea. La sociedad municipal de vivienda confía en poder adjudicarlo hacia el mes de marzo y tras el plazo de 5 meses y medio para su realización, poder contar con el documento para el otoño próximo.

Tal y como ha recordado la alcaldesa, Cristina Laborda, el recientemente aprobado Programa de Actuación Urbanizadora contemplaba la posibilidad de fasear esta enorme promoción de más de 160.000 metros cuadrados. Aunque todas las fases podrían desarrollarse simultáneamente es la relativa a los equipamientos deportivos, los que deben acoger las pistas de atletismo y el campo de rugby de Plaiaundi, la que arrancará primero con toda seguridad.

Laborda ha apuntado que el Ayuntamiento ha elaborado un anteproyecto y que lo está contrastando con la Diputación Foral de Gipuzkoa. «Insistimos en la necesidad de renovar el convenio interinstitucional para acometer ese traslado de las instalaciones de Plaiaundi que se firmó en los 90 y que suponía que Diputación asumía el 50% del coste del nuevo recinto, Gobierno Vasco el 30% y el Ayuntamiento un 20%». Asumiendo que eso se mantendrá, es necesario pactar con el ente foral el proyecto que finalmente se redactará. «La redacción la encargará el Ayuntamiento, pero cómo se financia eso también se tiene que incluir en el nuevo convenio».

En resumen, para que las obras del equipamiento deportivo en Txenperenea puedan empezar, deberán estar visados los tres documentos: el convenio interinstitucional que distribuya los costes; el Proyecto de Ejecución de las instalaciones propiamente que el Ayuntamiento en coordinación con las pautas forales y el Proyecto de Urbanización del ámbito que Irunvi ha licitado esta semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  6. 6

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  9. 9 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»
  10. 10

    «Si hay vidas en juego en Errenteria, ¿quién explica que los bomberos de Donostia no salgan de manera automática?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Irun espera tener el proyecto de Urbanización de Txenperenea para el próximo verano

El Ayuntamiento de Irun espera tener el proyecto de Urbanización de Txenperenea para el próximo verano