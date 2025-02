«El proyecto me pareció increíble, empatizar con personas en soledad es muy potente»

I. M. IRUN. Viernes, 21 de febrero 2025, 19:58 Comenta Compartir

June Maestre y Jessica Gil fueron las dos alumnas que se animaron a contar su experiencia delante de compañeras, compañeros e invitados al acto.

Maestre explicó como desde la primera visita de Itziar Sistiaga pensó en escribir una carta «interactiva, que invitase a la respuesta, pero que sirviera también para que la persona que la leyera se diera cuenta de que no era una carta escrita de cualquier manera. Admitió que le resultó «más difícil de lo que pensaba, pero con el segundo taller se me abrió la mente».

Jessica Gil Elizalde, por su parte, se perdió esa segunda sesión «porque me salió un trabajo para cubrir una baja en un centro de día para personas con problemas de salud mental». Ya desde la primera visita de Sistiaga «el programa me pareció increíble, algo súper bonito, porque empatizar con personas que están en soledad no deseada es algo súper potente». Así, convirtió el condicionante que le impidió acudir al segundo taller en una oportunidad inmejorable para profundizar en la idea. «Les conté el proyecto a los usuarios y usuarias del centro. Algunos pasaron, pero otros quisieron participar. Estuvimos hablando de qué contarían y algunos están escribiendo sus cartas. Tengo una que os puedo leer si quereis». Gil dio lectura a un texto en el que una persona narraba cómo la compañía de otra alumbró sus peores momentos y que incidía en la importancia de sentir alguien al lado. Además, Gil le prometió a Sistiaga que pronto tendría acabada la suya propia. «Tengo ya el borrador. Es muy bonita, ya verás», le prometió.