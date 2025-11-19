Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El proyecto del enlace completo de Arbes-Oñaurre con la AP-8 se redactará el próximo año

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este miércoles el convenio entre el Gobierno foral y el Ayuntamiento de Irun para dar un paso más en una de las actuaciones previstas en el plan integral de movilidad de Bidasoaldea

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este miércoles el convenio entre el Gobierno foral y el Ayuntamiento de Irun para redactar el proyecto del enlace ... Arbes-Oñaurre en la autopista AP-8 y su conexión con Irun, que con un nuevo semienlace completará la denominada 'ronda sur' para recoger los movimientos desde y hacia Behobia y permitir diferentes conexiones con el núcleo urbano de la ciudad irundarra.

