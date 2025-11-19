El proyecto del enlace completo de Arbes-Oñaurre con la AP-8 se redactará el próximo año

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado este miércoles el convenio entre el Gobierno foral y el Ayuntamiento de Irun para redactar el proyecto del enlace ... Arbes-Oñaurre en la autopista AP-8 y su conexión con Irun, que con un nuevo semienlace completará la denominada 'ronda sur' para recoger los movimientos desde y hacia Behobia y permitir diferentes conexiones con el núcleo urbano de la ciudad irundarra.

El nuevo vial, de 2,1 kilómetros, posibilitará todos los movimientos de entrada y salida a la AP-8 y el nuevo enlace tendrá uniones con Oñaurre, Avda. Euskal Herria, Vega de Olaberria y la zona de Arbes para que no sea necesario el paso por la GI-636 y Behobia.

La portavoz foral Irune Berasaluze ha subrayado que «este acuerdo es un paso más hacia la ejecución de una solución viaria muy necesaria y reclamada en Irun. Forma parte de un plan global de actuaciones para transformar las conexiones, la movilidad y mejorar el tráfico en Irun y su entorno, uno de los ámbitos con mayor intensidad de tráfico del territorio y uno de los puntos neurálgicos de nuestro país. Aprobado ya por el Gobierno foral, el convenio se firmará en cuanto el Ayuntamiento de Irun lo apruebe de su parte, algo que esperamos que ocurra en breve para poder seguir avanzando. La previsión es que el proyecto pueda redactarse a lo largo de 2026», ha añadido.

Este proyecto es una de las actuaciones recogidas en el plan integral de movilidad de Bidasoaldea. En Amute, Azken Portu y Amutalde ya se está ultimando la redacción de los proyectos para poder dar también en 2026 los siguientes pasos y comenzar con las obras.