Prototipos al instante: la carcasa de un motor eléctrico y material para surf Joseba Berasategi y Juan Carlos Ausín fueron los primeros en poner las impresoras a prueba con sus prototipos I.M. IRUN. Martes, 6 noviembre 2018, 00:18

Dos de las personas que estrenaron en la sesión de ayer los equipos de impresión 3D que el Ayuntamiento ha instalado en Irun Factory fueron Joseba Berasategi y Juan Carlos Ausín.

El primero se presentó como un «apasionado del surf» que a fuerza de practicar este deporte ha visto «qué cosas se pueden mejorar» en los equipos que se utilizan. «Hay productos asociados al surf en los que veo que se pueden hacer mejoras, idear nuevas soluciones. En algunos casos es muy interesante disponer de un prototipo y ver cómo funciona con el resto del material». Ayer por la tarde empezó a poner en práctica algunas de sus ideas en piezas que pudo imprimir con la ayuda del trabajador de Tumaker que realiza el asesoramiento a quienes acuden a las jornadas abiertas de los lunes, Iban Sardon.

«Trabajar con él ha sido una gozada», aseguraba Berasategi. «Enseguida ha entendido lo que necesitaba y hemos buscado las mejores soluciones para hacer las pruebas de la mejor manera posible y optimizar tiempo y materiales al máximo».

Juan Carlos Ausín, ingeniero industrial, fundó hace un año su propia empresa, Innventa Energía que, desde el polígno Arretxe-Ugalde, ofrece asesoramiento en cuestiones de innovación. En paralelo a esa actividad, «estoy desarrollando mi propio producto tecnológico». En su caso, se trata de un «sistema eléctrico para bicicletas; un motor con un nuevo sistema de control que permite una mayor facilidad de pedaleo, porque no tiene engranajes internos, y un sistema de control que elimina multitud de sensores que hacen más complejo el mantenimiento».

Ausín tiene el objetivo de presentar su producto en Go Mobility, la feria sobre movilidad sostenible que a finales de este mes tendrá lugar en Ficoba, impulsada por la Diputación y con el objetivo de convertirse en el referente del sector en el sur de Europa. «Para ir a la feria quiero contar con un prototipo que pueda mostrar. En esta fase del desarrollo, poder contar con esta posibilidad que ofrece Bidasoa activa en Irun Factory es muy interesante. He estado mirando lo que me supondría encargar a fábricas las piezas que ya tengo diseñadas y, a parte de plazos bastante largos, me han pasado precios de pieza definitiva».

Así que, tanto por coste como por «la flexibilidad y la rapidez», ayer encargó a las impresoras de Irun Faktory que produjeran «el prototipo de la carcasa exterior del motor eléctrico».