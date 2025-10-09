Propuestas relacionadas con la seguridad se imponen en los presupuestos participativos

Joana Ochoteco Irun Jueves, 9 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El proceso de presupuestos participativos ya conoce sus propuestas ganadoras: la instalación de cámaras de vigilancia ha sido la más votada en la fase final del proceso, con 1.011 votos y una partida de 60.000 euros. Le sigue la compra de material para servicios de emergencia (976 votos), a la que se destinarán 35.000 euros; y 180.000 euros para la mejora de medios y herramientas para el control de la seguridad ciudadana por parte de la Policía Local (909 votos).

Según los datos que ha hecho públicos este jueves el delegado de Participación Ciudadana, Jon Ugarte, la fase final del proceso ha contado con la participación de 2.405 personas, que han repartido cerca de 10.000 votos entre las veinte propuestas finalistas. Diecinueve de ellas se incorporarán al presupuesto municipal de 2026, que reserva 1,5 millones para este proceso. 200.000 euros se destinarán a las propuestas planteadas por los jóvenes: en este caso, la partida asignada es suficiente para cubrir el conjunto de las aportaciones, un total de nueve, que planteó el colectivo de 16 a 30 años y que cumplían los requisitos del proceso. Entre las propuestas está la organización de conciertos, podcasts y otras actividades para jóvenes (50.000 euros), la organización de un festival de música electrónica (30.000 euros) y de un evento gamer (12.000 euros) o realizar una campaña de comunicación y sensibilización para fomentar el consumo sostenible (15.000 euros).

En el apartado general del proceso, además de esas tres propuestas relacionadas con la seguridad, se incluyen aportaciones destinadas al cuidado del arbolado de la ciudad (90.000 euros y 771 votos), actividades culturales en los barrios (89.000 euros y 696 votos), un plan de viabilidad para parkings disuasorios (18.000 euros y 554 votos), instalar chorros de agua en parques infantiles para días de calor (20.000 euros y 551 votos), reforzar la programación cultural (150.000 euros y 540 votos), organizar conciertos (150.000 euros y 518 votos), renovación del bidegorri que va desde la calle Santiago hasta el puente Santiago (170.000 euros y 475 votos), adquirir carpas y mesas para las asociaciones vecinales (20.000 euros y 417 votos), mejorar y actualizar el gimnasio de Plaiaundi (18.000 euros y 413 votos), adecuar las aceras en el puente de la carretera del Molino (150.000 euros y 318 votos), un parque con tirolinas (60.000 euros y 299 votos), compra de material para el taller municipal de cerámica (15.000 euros y 289 votos), mejorar el cuidado de colonias de gatos callejeros (15.000 euros y 278 votos), canchas de baloncesto y fútbol en Palmera Montero (4.000 euros y 271 votos), adquirir un triciclo con plataforma basculante para silla de ruedas (15.000 euros y 259 votos) e impulsar una campaña por el civismo que incluya la instalación de papeleras con cenicero (53.000 euros y 235 votos).