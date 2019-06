PROPÓSITO DEL VIAJE

Detente en todo y que nada te detenga. (Miki Naranja-Miguel Herranz).

Irun inicia una nueva travesía de cuatro años. Ayer quedó constituida la nueva Corporación Municipal. Veinticinco hombres y mujeres componemos el nuevo pleno del Ayuntamiento de Irun con la responsabilidad y el compromiso de tomar las mejores decisiones para la ciudad.

Tengo el honor de presidir este Ayuntamiento y como alcalde me gustaría, para empezar, abrir las manos, los brazos y las puertas para marcar un nuevo tiempo de diálogo y cooperación. Para que este punto y aparte sea un nuevo comienzo. Que la letra capital de estos próximos años sea la de Cooperar, Compartir, Conseguir. Porque más allá de las diferencias, no tengo duda, de que todos los que ayer tuvimos el orgullo de sentarnos en los escaños de la Sala Capitular tenemos en común el deseo de querer llevar a Irun más lejos. La ambición que tenemos por esta ciudad, además de no tener límites, nos obliga a unir esfuerzos. A dejar atrás las discrepancias personales y políticas y a saber sumar con generosidad para marcar caminos en positivo.

Contamos para ello con la confianza, en forma de votos, que miles de irunesas e iruneses han depositado en nosotros, y a los que no podemos defraudar. Debemos recordar que son ellos, también, los que se merecen que escuchemos y compartamos nuestras decisiones.

Irun ha trabajado a favor de la participación, ejerciendo la escucha activa, apostando por la sostenibilidad, preocupándose de iniciativas de carácter social y económico. Sabemos que queda mucho por hacer. Seguiremos trabajando para mejorar. Para hacer de esta ciudad un lugar en el que se puede trabajar y nos gusta vivir. Una ciudad solidaria y plural. Abierta. Con pasado, presente y un ilusionante futuro.

Entre los retos que están por venir, quiero destacar el que nos plantea la gran revolución que llegará con el tren y el proyecto Vía Irun. Una oportunidad única de crear nuevos espacios urbanos donde sólo hay cicatrices ferroviarias. El tren volverá a cambiar la historia de nuestra ciudad. Y sólo desde el acuerdo seremos capaces de hacer frente a este reto tal y como se merece.

El viaje empieza. Va a ser apasionante. Hagámoslo juntos.