La promotora Get In no organizará este año el Irun Rock Jaialdia El 28 de septiembre se celebrará un festival musical adjudicado por concurso público a otra empresa M. A. I. IRUN. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:12

Iñaki Estévez, responsable del Irun Rock Jaialdia, anunció ayer «la tristísima noticia de que este año no habrá festival, porque no contamos con la ayuda de nuestro principales patrocinadores». La promotora Get In se despide, así, del Irun Rock sin alcanzar el décimo aniversario, «después de nueve años de luchas para llevar a cabo un festival acorde con la ciudad» y tras encontrar «la formula idónea y que creíamos perfecta para Irun», señalaba Iñaki Estévez.

El organizador del Irun Rock aclaraba que «este año no contamos conla ayuda directa del Ayuntamiento, que era nuestro principal patrocinador y la Diputación, que era un patrocinador esporádico, nos ha concedido una ayuda mínima. El Ayuntamiento ha decidido hacer otro festival, en otro emplazamiento y con otras características, que nada tienen que ver con el Irun Rock. Lo que se ha hecho es sacar a concurso un festival con un pliego en el que se valoraba sobre todo el aspecto económico».

Estévez dio ayer las gracias «a todos los colaboradores, empresas y particulares que nos han ayudado en estos nueve años», así como «a todas las bandas, más de 150», que han participado en el Irun Rock. Elpromotor musical hizo extensivo su agradecimiento «a todo el público que año tras año ha venido a disfrutar del festival».

Irun Zuzenean

La delegada de Cultura, Juncal Eizagirre, por su parte, agradecía y felicitaba ayer, a través de las redes sociales, a Get In «por la organización del Irun Rock durante todos estos años» y explicaba que las nuevas leyes de contratación obligan a la Administración a convocar un concurso público para adjudicar la organización de eventos de estas características, como así se ha hecho para la celebración del festival de 2019.

Al citado concurso, se presentaron cuatro empresas, incluida Get In, con su propuesta de Irun Rock, pero no ha resultado seleccionada. «Este año los organizadores serán otros, los ganadores del concurso», añadía la delegada de Cultura, quien anunciaba que el festival se celebrará el día 28 de septiembre. «Tendrá un formato similar al de otros años (música al aire libre, pop rock, tres escenarios y actividades paralelas). En los próximos días se darán a conocer el cartel y los detalles de un «fantástico festival Irun Zuzenean».

La delegada afirmaba que la apuesta de Irun por un evento musical de referencia y fuerte «es real. Este año se duplica el presupuesto con respecto a 2018 (pasa de 20.000 a 40.000 euros) y la idea es seguir invirtiendo».

El año pasado se celebraron dos festivales musicales entre septiembre (Irun Rock) y octubre (Irun Zuzenean). Ya entonces, Juncal Eizaguirre avanzó que «estamos en una reflexión sobre cómo plantear los festivales o si tienen que ser dos o uno solo, pensando en la mejor opción posible».