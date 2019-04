«Ver el progreso de los cantores da ganas de seguir» Sábado, 13 abril 2019, 00:30

Eneko Amundarain tomó las riendas del Ametsa Gazte hace dos años, cuando sustituyó al hasta entonces director del coro, Jon Aizpuru. Amundarain asegura que «no tengo más que agradecer la oportunidad que se me ha ofrecido. Esta nueva etapa del Ametsa Gazte nos la estamos tomando como un nuevo proyecto. Y digo 'nos' porque no trabajo solo», subraya. «Tengo el apoyo de la junta directiva, de mis compañeros de trabajo y en especial de Xabier Amunarriz Rodríguez, quien me ayuda casi diariamente». El joven director subraya su «felicidad» por «la evolución que tiene el equipo. Tenemos que tener en cuenta el perfil de los cantores, jóvenes de entre 16 y 26 años que o bien están estudiando, en una etapa muy dura para muchas personas, o están adentrándose en la vida adulta del trabajo», recuerda.

Eneko Amundarain considera que «estamos haciendo una labor muy importante para estos chavales, y ver el progreso que tienen da más ganas de seguir adelante».