Irun

Programaren eskaintza bikoizteko lan egiten ari da Euskara arloa

Ostirala, 10 urria 2025, 20:16

Comenta

Hau eta gazteei zuzendutako ekimen honek harrera oso ona izan du hasiera-hasieratik, eta orain «programa egonkortu eta indartu nahi dugu», azaldu zuen Euskara ordezkariak. Asmoa, aurreratu zuenez, «datorren urtera begira», eskaintza haunditzea da «eta filma kopurua bikoiztu, orain arte izan ditugun hamar emanaldi horietatik hogei izatera pasa nahi ditugu. Gainera, udazkenean bakarrik izan beharrean hamar hilabetetan zehar eskaini nahi ditugu, beti ere hilabeteko asteburu batean. Hori gauzatzeko lan egingo dugu», azpimarratu zuen Josu Iguiñizek.

Haur eta gazteei zuzendukatuko eskaintza honetaz gain, helduek ere zinemaz euskaraz gozatzeko aukera izango dute udazken honetan: Euskararen Eguneko programaren barne, abenduaren 14ean 'Karmele' filma euskaraz eta dohainik ikusteko aukera eskainiko da. Ordezkariak gogorarazi zuenez, Zinemaldian egon berri den pelikula da «eta kritika oso onak jaso ditu».

