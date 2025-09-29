El programa de la Semana de los Mayores arranca mañana

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

Asociaciones de mayores de la ciudad y el Ayuntamiento han organizado un programa de actividades en el marco de la Semana de las Personas Mayores. La primera cita es mañana miércoles, 1 de octubre, con el festival de teatro 'Adinekoak gogoz - Mayores en activo', en el Centro Cultural Amaia. Las invitaciones para asistir pueden solicitarse en la Oficina de Turismo.

El jueves está prevista una edición especial del paseo saludable Tipi Tapa, con salida a las 10.00 desde Luis Mariano; la actividad 'Mayores por la paz' de Gure Altxor y Nagusilan, a partir de las 17.00 en Iraso; y una chocolatada y baile en el local para personas mayores de Belaskoenea, a las 17.00 y a cargo de Soroxartxa. El viernes, Zelaiburu organiza una marcha regulada que partirá a las 16.00 desde la AVV Ventas, y el Centro Palmera Montero acogerá a las 18.00 la charla 'Emociones que acompañan' a cargo de Rebeca García. El sábado, el programa continúa con la actividad de sensibilización 'Ponte en mis zapatos' y el domingo habrá baile en la plaza del Ensanche a las 18.00 horas.