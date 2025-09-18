El programa de prevención del aislamiento contactará a mayores de 75 años que viven solos

M. A. I. IRUN. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento ha anunciado que, dentro del Programa de Prevención del Aislamiento, las personas mayores de 75 años que vivan solas en la ciudad empezarán a recibir llamadas y cartas para continuar con el programa que pretende prevenir el aislamiento y el deterioro cognitivo.

El programa pone el foco en tres grupos de irundarras: personas mayores de 75 años que viven solas; personas que han pasado a vivir solas el pasado año y personas que, además de vivir solas, carecen de apoyo social y que desde Bienestar Social se valora que necesitan atención. El programa se realiza en dos fases y ahora, entre septiembre y diciembre, se volverá a contactar con personas que reúnan estos requisitos para invitarles a participar.

Tras un primera comunicación a través de correo postal, la psicóloga que dinamiza el programa, Amagoia Caballero, se pondrá en contacto de manera telefónica con la persona mayor para dar cuenta del programa y para proponer una entrevista personal en el domicilio o en el Centro Social Luis Mariano, siempre que la persona esté dispuesta a ello.

Durante las entrevistas se le informará de los recursos municipales existentes que puedan ser del interés de la persona y a aquellas que presenten indicadores de aislamiento y soledad se les ofrecerá poder participar en los talleres semanales de estimulación cognitiva y habilidades sociales que se realizan en los locales de mayores de los barrios.