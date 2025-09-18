Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El programa de prevención del aislamiento contactará a mayores de 75 años que viven solos

M. A. I.

IRUN.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento ha anunciado que, dentro del Programa de Prevención del Aislamiento, las personas mayores de 75 años que vivan solas en la ciudad empezarán a recibir llamadas y cartas para continuar con el programa que pretende prevenir el aislamiento y el deterioro cognitivo.

El programa pone el foco en tres grupos de irundarras: personas mayores de 75 años que viven solas; personas que han pasado a vivir solas el pasado año y personas que, además de vivir solas, carecen de apoyo social y que desde Bienestar Social se valora que necesitan atención. El programa se realiza en dos fases y ahora, entre septiembre y diciembre, se volverá a contactar con personas que reúnan estos requisitos para invitarles a participar.

Tras un primera comunicación a través de correo postal, la psicóloga que dinamiza el programa, Amagoia Caballero, se pondrá en contacto de manera telefónica con la persona mayor para dar cuenta del programa y para proponer una entrevista personal en el domicilio o en el Centro Social Luis Mariano, siempre que la persona esté dispuesta a ello.

Durante las entrevistas se le informará de los recursos municipales existentes que puedan ser del interés de la persona y a aquellas que presenten indicadores de aislamiento y soledad se les ofrecerá poder participar en los talleres semanales de estimulación cognitiva y habilidades sociales que se realizan en los locales de mayores de los barrios.

