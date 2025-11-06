El programa del Día de la Infancia y Adolescencia reivindicará un entorno digital más seguro El psicólogo Pablo Soler, con más de un millón de seguidores en redes, ofrecerá el día 20 una conferencia sobre límites y uso de pantallas

Irun pondrá el foco en la construcción de un entorno digital seguro de cara al Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia que se conmemora el próximo 20 de noviembre. El área de Juventud del Ayuntamiento, en colaboración con Unicef, ha organizado un programa de actividades bajo el lema 'Enciéndete por los derechos de la infancia'.

El acto central será la conferencia que, el mismo día 20, ofrecerá el psicólogo, escritor y divulgador Pablo Soler: bajo el título 'Pantallas: límites que cuidan. Acompañar con acuerdos y respeto', la charla está dirigida a familias y personal educador. La charla abordará diferentes claves para acompañar a hijos e hijas en el uso saludable de la tecnología. Soler hablará sobre límites, normas, prevención de riesgos, alternativas reales y recursos prácticos que se podrán aplicar desde casa o desde el aula. El ponente cuenta con más de veinte años de experiencia en el acompañamiento a familias y adultos, es miembro de la Alianza Multiactor por la Salud Mental de Uniced y creador del podcast 'Píldoras de psicología', que cuenta con más de un millón de seguidores. Asimismo, es autor de varios libros sobre crianza y desarrollo infantil.

20 de noviembre. Conferencia 'Pantallas límites que cuidan' a cargo de Pablo Soler, a las 17.30 en el CBA.

21 de noviembre Taller de escultura para familias, dirigido por el artista Jon Benet, a las 18.00 en el CBA.

22 de noviembre Teatro infantil 'Kontukantari' de la mano de la compañía LaEnanaNaranja, a las 17.00 en el CBA.

23 de noviembre Jornada de juegos organizada por el Ayuntamiento y Txikis del Bidasoa, de 11.00 a 13.45 en el entorno de la plaza del Ensanche.

La asistencia a la conferencia es gratuita, pero las personas interesadas en acudir deben inscribirse previamente a través de la página web municipal irun.org. La charla tendrá lugar el día 20 a partir de las 17.30 en el Centro de Cultura y Creatividad CBA.

Actividades lúdicas

El programa se completa con una serie de actividades lúdicas que tendrán lugar los siguientes días: el viernes 21, el artista irundarra Jon Benet 'Jonbismo' ofrecerá un taller dirigido a familias y relacionado con su exposición 'Reencuentro', actualmente instalada en el CBA. El taller consistirá en la creación de una escultura inspirada en la exposición. Para participar hay que apuntarse en la web municipal.

Para el sábado 22, a las 17.00 en el CBA, se ha programado una función de teatro infantil: la compañía LaEnanaNaranja ofrecerá 'Kontukantari', un espectáculo que recoge canciones conocidas y las presenta con otros ritmos como el reggae, el rap o el blues.

El programa terminará el domingo con una jornada de juegos organizada por el Ayuntamiento y Txikis del Bidasoa: de 11.00 a 13.45, en la plaza del Ensanche, se podrá disfrutar de juegos, lectura y otras propuestas lúdicas. Santiagoko Deabruak, Aitor Espie, HS2 Skate, Txiki Fest, Ehman, Parean Elkartea, Ekoetxea y Txinzer colaboran en la entorno natural junto a Ekoetxea y Txinzer. La jornada terminará con el teatro infantil 'Plaza. Sentimendu baten istorioa', de la compañía La Pez.