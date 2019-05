El programa de colonias abiertas 'Etorri avec nous' abre el plazo de inscripciones Se desarrollará en agosto, con actividades de ocio en francés y euskera M.A.I. IRUN. Viernes, 10 mayo 2019, 00:24

El servicio de Juventud del Ayuntamiento ha organizado, por otra parte, el programa de colonias abiertas 'Etorri avec nous', dirigido a jóvenes nacidos en los años 2005, 2006 y 2007. Se trata de la tercera edición de este programa de actividades de ocio, que se desarrollará en el mes de agosto, con el objetivo de mejorar las capacidades comunicativas de los participantes en euskera y francés. Además de conocer el entorno cercano (Hondarribia, Hendaia, San Juan de Luz y Donostia), los jóvenes participantes podrán disfrutar de una variada propuesta de ocio, con actividades como surf, stand up paddle, scape room, trampoline park, hi selfie y master chef. Hendaia será la sede de las actividades de surf y stand up paddle, mientras que en San Juan de Luz se realizarán las de scape room, master chef, hi selfie y trampolin park.

El programa se desarrollará durante el mes de agosto en tres turnos de una semana cada uno, todos ellos con capacidad para 15 plazas. El primer turno tendrá lugar del 5 al 9 de agosto. El segundo, del 19 al 23 y el tercero, del 26 al 30. El horario de las colonias 'Etorri avec nous' será de lunes a miércoles, de 9.00 a 14.00. El jueves comenzará a las 9.00 y terminará el viernes a las 14.00, ya que se pasará noche en alguna de las localidades citadas.

Las inscripciones pueden realizarse del 13 al 24 de mayo, bien por teléfono, llamando al 010 ó al 943 505152, de 8.00 a 20.00 horas o bien, a través de la página web www.irun.org/sac