Prisión provisional para el joven que propinó un puñetazo mortal al hombre fallecido en Irun

El juez ha decretado la prisión provisional al joven de 26 años que fue detenido este martes en Donostia como presunto autor del puñetazo mortal que la madrugada del domingo acabó en Irun con la vida de A. A ... ., un vecino de 45 años de la localidad fronteriza que cayó al suelo y sufrió un traumatismo en la cabeza como consecuencia de la brutal agresión. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial en Irun este mediodía y por la tarde se ha emitido el auto que ordena su ingreso en prisión.

El presunto autor de los hechos cuenta con varios antecedentes penales que no se tienen en cuenta a la hora de considerar reincidente al joven de 26 años al no ser delitos de la misma naturaleza. Es decir, no son de un delito de homicidio. Sin embargo, la existencia de un historial delictivo previo ha tenido su peso a la hora de decidir sobre su situación, ya que existía un riesgo «razonable» de que delinquiera de nuevo, han señalado a este periódico fuentes cercanas al caso.

Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la madrugada del domingo, cuando varios particulares alertaron a una patrulla de la policía autonómica que realizaba funciones de protección ciudadana por la zona y que transitaba por el Paseo de Colón, de que un varón de mediana edad precisaba asistencia sanitaria en las inmediaciones al presentar signos de haber sufrido una agresión.

Los agentes se encontraron un hombre inconsciente en el suelo con un traumatismo en la cabeza, por lo que solicitaron la presencia de recursos médicos mientras le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. A la llegada de una ambulancia, el personal sanitario atendió al hombre, pero se confirmó finalmente su fallecimiento.

Se trata de la segunda muerte violenta ocurrida en Irun en apenas semana y media. El pasado día 9 otro hombre, un venezolano de 53 años que respondía a las iniciales L.I., apareció muerto atado a una silla con síntomas de asfixia en su vivienda de la calle El Pinar. El pasado domingo fueron detenidas dos personas en Tarragona por su presunta relación con este asesinato. Ambos, dos hombres colombianos de 31 y 36 años de edad, permanecen en la cárcel de Martutene.

«Más atención»

Ante esta sucesión de hechos violentos en la ciudad, el Ayuntamiento de Irun que dirige Cristina Laborda (PSE) emitió ayer un comunicado en el que señala que «se compromete a seguir adoptando todas las medidas que estén a su alcance para contribuir a incrementar la seguridad, prestando una mayor atención a aquellas zonas con mayor afluencia y concentración de personas, especialmente en espacios de ocio vinculados a un sector tan importante como es la hostelería, y principalmente en horario nocturno».

Y es que el último homicidio tuvo lugar en la esquina de la calle Miguel de Astigar con Cipriano Larrañaga, una zona muy concurrida con varios locales de hostelería que vecinos y comerciantes no dudan en calificar como «conflictiva». «No es la primera vez que ocurre algo así. Suele haber bastantes peleas, follones...» en este entorno donde se ubican varios pubs «frecuentados por la comunidad latina», subrayaba a la mañana siguiente de la fatídica agresión un hostelero de la zona.

El consistorio irunés lamentó «profundamente» en su comunicado los hechos ocurridos en la madrugada del domingo; trasladó sus «más sinceras condolencias» a los familiares y allegados de la víctima, así como a los del hombre asesinado en su domicilio diez días antes y, ante la sensación generalizada entre los vecinos de la localidad fronteriza de que la criminalidad va en aumento en la ciudad, señala que «los últimos datos oficiales vienen a confirmar que la tasa de delincuencia en Irun está a la baja».

Así queda de manifiesto en el último balance de infracciones penales y denuncias elaborado por el Ministerio de Interior correspondiente a 2024. El año pasado la delincuencia global se redujo un 1,7% en Irun, si bien las situaciones de lesiones y riñas aumentaron un 18,3%, hasta las 110, lo que arroja una media de una cada tres días.

En esta línea el equipo de gobierno irunés asegura no ser «ajeno a la reacción que estos acontecimientos generan en la población y que vienen a acrecentar la preocupación ciudadana, así como la percepción de inseguridad en la ciudad».

El consistorio recuerda que la competencia en materia de seguridad no recae al 100% en el gobierno municipal, e insta al Gobierno Vasco a «reforzar sus recursos (Ertzaintza) en Irun, siempre dentro del ámbito de sus competencias y desde el trabajo conjunto» con la Policía local.

Colaboración

A este respecto destaca que la Policía municipal ha colaborado en todo momento con la autonómica, tanto durante el operativo posterior como en la investigación abierta en el último caso de homicidio, «con el objetivo prioritario de esclarecer las circunstancias de estos hechos y contribuir activamente a la localización y detención posterior» del sospechoso.

En esta línea el Ayuntamiento «pone en valor, felicita y agradece el trabajo de la Ertzaintza, cuya investigación ha sido clave para proceder a las detenciones en ambos sucesos».