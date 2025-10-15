Las primeras 500 camisetas para los abonados del Real Unión ya están disponibles

M. A. I. IRUN. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La campaña de abonados del Real Unión para esta campaña incluye la camiseta de juego de manera gratuita. El conjunto txuribeltz comunicó ayer la llegada de las primeras 500 unidades y la forma en la que procederá para entregarlas.

Aquellos abonados cuyas camisetas hayan llegado recibirán un correo electrónico y podrán recogerla este sábado antes del partido contra el Sestao de 17.30 a 18.30. Las ventanillas estarán organizadas por la inicial del primer apellido y será necesario presentar el DNI o el carné. Los abonados que no puedan acudir el sábado, podrán recoger su camiseta en el RUC Gunea, en horario de oficina. Los abonados que no hayan recibido un correo electrónico deberán esperar para retirar su camiseta.