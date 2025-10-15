Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Las primeras 500 camisetas para los abonados del Real Unión ya están disponibles

M. A. I.

IRUN.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Comenta

La campaña de abonados del Real Unión para esta campaña incluye la camiseta de juego de manera gratuita. El conjunto txuribeltz comunicó ayer la llegada de las primeras 500 unidades y la forma en la que procederá para entregarlas.

Aquellos abonados cuyas camisetas hayan llegado recibirán un correo electrónico y podrán recogerla este sábado antes del partido contra el Sestao de 17.30 a 18.30. Las ventanillas estarán organizadas por la inicial del primer apellido y será necesario presentar el DNI o el carné. Los abonados que no puedan acudir el sábado, podrán recoger su camiseta en el RUC Gunea, en horario de oficina. Los abonados que no hayan recibido un correo electrónico deberán esperar para retirar su camiseta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las primeras 500 camisetas para los abonados del Real Unión ya están disponibles