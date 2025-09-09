Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La eliminatoria contra el ABC Braga ha sido el aperitivo, y en octubre llegará la verdadera competición europea. F. DE LA HERA

Irun

El primer partido de la European League en casa será contra el vigente campeón

El Irudek Bidasoa Irun eliminó con claridad al ABC Braga y se estrenará en la competición visitando al Potaissa Turda, segundo de la pasada liga rumana

Iñigo Aristizabal

Irun

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:26

El 14 de octubre es la fecha señalada para el debut del Irudek Bidasoa Irun en la European League, a cuya fase de grupos ... ha llegado tras superar, con más claridad de la esperada, la eliminatoria previa contra el ABC de Braga portugués. Ese día los irundarras jugarán en la cancha del Potaissa Turda, que fue segundo en la pasada liga rumana. El primer partido en Artaleku será contra un rival de postín, el Flensburg-Handewitt que se ha impuesto en las dos últimas ediciones de esta competición y fue quinto en la pasada Bundesliga.

