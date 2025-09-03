Los presupuestos participativos volverán a decidir el destino de 1,5 millones de euros La undécima edición de este proceso de participación ciudadana arranca el próximo miércoles con un encuentro abierto

Joana Ochoteco irun. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

La undécima edición de los presupuestos participativos se pone en marcha la semana que viene. A través de este proceso, los y las irundarras podrán determinar el destino de 1,5 millones de euros de los presupuestos municipales del año que viene. Esta iniciativa busca «el impulso de la participación de la ciudadanía, fomentar la cultura del debate público y el sentimiento de ser co-partícipes del desarrollo de la ciudad», aseguró el delegado de Gobierno Abierto y Atención Ciudadana, Jon Ugarte.

La dinámica de esta edición será muy similar a la de años anteriores: el proceso tendrá dos apartados, uno general y otro destinado a los jóvenes de 16 a 30 años. El primero está dotado con 1,3 millones de euros, y el segundo, con 200.000. Habrá una primera fase de recogida de propuestas mediante dos canales: el presencial se materializará en una reunión abierta a la ciudadanía que se celebrará el miércoles que viene, día 10, en el Espacio Palmera Montero. En este encuentro los participantes podrán plantear sus ideas y debatirlas. También votarán para determinar las tres primeras propuestas finalistas.

9 de septiembre Se instalará una carpa en la que se informará sobre el proceso de 18.00 a 20.00 en el Espacio Palmera Montero.

10 de septiembre Encuentro abierto a la ciudadanía en el Espacio Palmera Montero, a las 19.00. Se escogerán tres propuestas finalistas.

Del 11 al 15 de septiembre Plazo para enviar las propuestas a través de la web municipal.

29 y 30 de septiembre Votación para elegir trece propuestas finalistas entre las recibidas a través de la web municipal.

3 de octubre Se instalará una carpa en la que se informará sobre cómo votar en la fase final, de 18.00 a 20.00 en la plaza del Ensanche.

Del 3 al 7 de octubre Votación final entre las veinte propuestas finalistas.

El segundo canal es el online: del 11 al 15 de septiembre, la ciudadanía podrá hacer llegar sus ideas a través de la web municipal. Los días 29 y 30 se realizará una votación entre las propuestas recibidas, y las trece que más apoyo obtengan pasarán a la fase final. El listado definitivo de finalistas, un total de veinte, se completará con tres proyectos de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Irun y una del Foro Ciudadano.

Las propuestas deberán ser de interés general y competencia municipal, y poder llevarse a cabo en el plazo de un año

Participación de los jóvenes

En el caso del apartado juvenil, la lista de finalistas incluirá, además de las propuestas más votadas, dos procedentes del programa Agenda Escolar 2030, una del Servicio de Juventud y otra del Foro Irun Bixi. A fin de fomentar la participación de los jóvenes, se difundirán una serie de videos a través de redes sociales y se han editado pegatinas que se repartirán en centros educativos de la ciudad. Desde los gaztelekus también se animará a los jóvenes a participar.

La votación final entre esas veinte finalistas será del 3 al 7 de octubre. Podrán votar todas las personas a partir de 16 años empadronadas en Irun. Se incluirán en los presupuestos municipales de 2026 las propuestas que más apoyo obtengan hasta completar esa cuantía de 1,3 millones y 200.000 euros. En este punto hay una pequeña novedad respecto a otras ediciones: anteriormente, cuando se llegaba a una propuesta cuyo presupuesto superaba el montante que restaba por adjudicar «saltábamos a la siguiente», recordó Pedro Alegre, director del área de Participación Ciudadana. Ahora, el área analizará la posibilidad de ajustar el presupuesto de la primera propuesta que quede fuera a fin de poder incluirla. En caso de que no sea posible reducir la dotación, sí se pasará a la siguiente.

Criterios del proceso

Los requisitos que deben cumplir los proyectos para ser incluidos en el proceso son los mismos que en otras ediciones: deben ser propuestas que respondan a un interés general, no privado; tienen que poder realizarse en un año y su ejecución debe ser competencia del Ayuntamiento. Los servicios técnicos competentes valorarán el cumplimiento de estos criterios antes de dar el visto bueno a la inclusión de cada proyecto.

Esta undécima edición de los presupuestos participativos incluye la instalación de dos carpas: el 9 de septiembre, en el Espacio Palmera Montero, se informará sobre el proceso y el 3 de octubre, en la plaza del Ensanche, se ofrecerá apoyo para participar en la votación online de la fase final.

El delegado incidió en la vocación de «escucha activa» de este proceso, que «es fundamental para hacer de Irun una ciudad mejor», concluyó Ugarte.