Los presupuestos participativos incorporan las tres primeras finalistas

Los presupuestos participativos ya tienen sus tres primeras propuestas finalistas. Son los proyectos que más apoyo obtuvieron en la reunión presencial del proceso, que ... se celebró la semana pasada en el Espacio Palmera Montero. Un total de 56 personas acudieron a la cita.

La dinámica del encuentro fue similar a ediciones anteriores: los asistentes se repartieron en grupos de debate en los que compartieron sus propuestas. Se elaboró un listado de 25, que fueron expuestas por los portavoces de cada grupo y votadas por todos los asistentes. Las tres que más apoyos recibieron son las siguientes: compra de un horno eléctrico, laminadora de barro y mesas para el Taller municipal de Cerámica; mejorar y actualizar el gimnasio de las instalaciones deportivas de Plaiaundi; e instalar chorros de agua en parques infantiles para los días de calor.

La lista de veinte finalistas se completará con las trece más votadas entre las recogidas a través de la web, tres que aportará la Federación de AAVV y una del Foro Ciudadano. Entre el 3 y el 7 de octubre se habilitará la votación definitiva en la web municipal: podrán participar todos los irundarras a partir de 16 años, acreditándose mediante la Irun Txartela. No obstante, se habilitarán espacios de ayuda a la votación tanto en las oficinas del SAC como en los espacios de personas mayores de la ciudad.

Proceso juvenil

Los proyectos más votados hasta agotar los 1,3 millones de euros destinados al apartado general del proceso se incorporarán al presupuesto municipal de 2026. El apartado juvenil cuenta con una dotación de 200.000 euros: se ha realizado una recogida de propuestas a través de la web municipal y están siendo analizadas por los servicios técnicos. Las finalistas incorporarán también dos propuestas de la Agenda Escolar, una del Servicio de Juventud y otra del Foro Irun Bixi.