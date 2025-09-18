Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los asistentes a las reunión se dividieron en grupos de trabajo para debatir sus propuestas.

Irun

Los presupuestos participativos incorporan las tres primeras finalistas

Los proyectos más votados en la sesión presencial proponen mejoras en el gimnasio de Plaiaundi y el taller de cerámica e instalar chorros de agua en parques infantiles

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10

Los presupuestos participativos ya tienen sus tres primeras propuestas finalistas. Son los proyectos que más apoyo obtuvieron en la reunión presencial del proceso, que ... se celebró la semana pasada en el Espacio Palmera Montero. Un total de 56 personas acudieron a la cita.

