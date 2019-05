El PP presenta su lista para Irun, encabezada por Muriel Larrea Nueva candidata. Muriel Larrea, en el centro del equipo que le acompaña a las elecciones. / F. DE LA HERA Tras dos comicios con Juana de Bengoechea como candidata a alcaldesa, el partido vuelve a apostar por otra mujer para liderar su proyecto en la ciudad IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 2 mayo 2019, 00:10

El Partido Popular de Irun ha elegido a Muriel Larrea para que lidere su lista en las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, «una persona muy formada (con estudios en programación informática y filología alemana) y súper trabajadora. No habrá ningún sitio en el que se demande su presencia y ella no acuda», aseguró su predecesora en el puesto, Juana de Bengoechea, que acompañó la presentación de la plancha popular. «Tiene una educación exquisita. Pone sosiego y sentido común allá donde está y nadie la verá nunca azuzar una bronca. Eso es un valor en estos tiempos», reivindicó.

De Bengoechea finalizó su presentación de la candidata con dos aportaciones más. Destacó la «experiencia de la vida» de una persona «joven pero con un gran bagaje», que «se pagó sus estudios trabajando en hostelería, tiene cuatro hijos y lleva ocho años en el Ayuntamiento trabajando en los más grandes proyectos tanto como atendiendo a cada persona que se acerca con un problema». Puso énfasis en que «mientras otros partidos hablan de igualdad entre hombres y mujeres, de paridad, el PP predica con el ejemplo y vuelve a ser el único partido que se presenta en Irun con una mujer al frente».

Los 25 Muriel Larrea, Iñigo Manrique, Francisco Javier Fernández, María Botejara, Sofía Vázquez, Carlota Sanz, Luis Olazabal, María Cándida Fernández, Jesús Sémper, Aitor Iriondo, María Encarnación Aramendia, Cecilia Mendoza, Albino Machado, María Eugenia Quevedo, José de las Heras, María Carmen Barquín, Elvira Pascual, Salvador Cabanilles, María Rita Fernández, Fernándo Gómez, María Cristina Farfán, Rosario García, José María Pérez, Manuel Sainz de Vicuña, Juana de Bengoechea.

Larrea agradeció las palabras de la que ha sido su compañera en la Corporación irunesa en los últimos dos mandatos. «Irun es la ciudad que me ha visto nacer, crecer, formar mi familia y desarrollarme como persona en todos los ámbitos», señaló para empezar.

Rememoró la ciudad de cuando era pequeña. «Cada mañana abrían todas las persianas de los comercios. Quiero que eso vuelva a pasar; que la gente salga con la cesta sabiendo que podrá comprar en su ciudad todo lo que necesita». También dijo querer «que volvamos a abrir empresas y que contratemos gente de toda Gipuzkoa porque no haya suficientes trabajadores en Irun. Quiero que Irun sea una ciudad justa en la que todos seamos iguales ante el Ayuntamiento, sin diferencia por edad, enfermedades o situación económica. Que sea una ciudad cómoda en la que se pueda acceder a todas las zonas en transporte público o en coche particular y con las conexiones que merecemos con Gipuzkoa, con el resto de España y con Europa. Quiero que cuando la gente vaya al ayuntamiento con un problema lo solucione y no que salga con dos. Y que sea una ciudad segura en la que salgamos de casa sin miedo». Larrea se comprometió a «darlo todo» para liderar la ciudad como alcaldesa «desde el centro político que el PP representa en Irun» y con el apoyo imprescindible de un «gran equipo de gente formada, conocida en Irun y con experiencia en política, en la administración y en la vida de la ciudad».