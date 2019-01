SPI presenta 27 enmiendas al borrador del presupuesto Propuestas. David Soto y Miren Echeveste presentaron las enmiendas de Sí se Puede Irun al presupuesto municipal. / F. DE LA HERA Siete de ellas son de detracción y habilitan casi 4 millones de euros para incorporar nuevas partidas y aumentar el gasto previsto de otras I. MORONDO IRUN. Martes, 8 enero 2019, 00:19

El grupo municipal Sí se Puede Irun ha presentado un total de 27 enmiendas al borrador del presupuesto municipal elaborado por el Gobierno. Con siete de ellas SPI propone liberar cerca de 4 millones del gasto previsto para destinarlo a otros objetivos. 2 millones salen de eliminar la partida para poner en marcha la obra del edificio de ampliación del ayuntamiento en la parcela libre de la plaza de San Juan. Otros 1,4 de una partida para promoción de VPO y alquiler que en lo que lleva de mandato ha acumulado esa cantidad sin usar un solo euro y SPI sugiere destinarlos a una solución concreta: adaptar un inmueble municipal en la calle Lucas de Berroa para promover viviendas sociales. El resto proviene de reducir partidas de Alcaldía: atenciones protocolarias (-32.000); difusión de la marca Irun a través de clubes deportivos de la ciudad (-132.000); conmemoraciones (-20.000); publicaciones, publicidad y propaganda (-60.000) y contrato de asistencia para la publicidad (-53.317). «Gastos que no son necesarios o al menos, no son prioritarios», explicó la secretaria general de Podemos Irun, Miren Echeveste.

Con esos recursos, SPI propone una serie de medidas en diferentes asuntos. En algunos casos se trata de ampliar partidas existentes: mayor aportación para el festival local de pop-rock (de 40.000 a 80.000 euros , además de los 100.000 vía presupuestos participativos); incremento de varios conceptos relativos a la igualdad en el área de Bienestar Social; aumentar las ayudas a la contratación y al comercio, así como las subvenciones para eficiencia energética; más dinero para las semanas culturales en los barrios...

Otras enmiendas proponen abrir nuevas partidas: promoción del cooperativismo y la economía social transformadora (72.000); más huertos de ocio (50.000) y estudio para crear una agroaldea (18.000); una beca paritaria (mujer y hombre) para deportistas destacados o con mayor promoción (10.000); estudios sobre memoria histórica (28.000); estudio de una conexión viaria entre San Juan y Larreaundi (15.000)...

«El PSE ni nos ha contactado para negociar, pero sí está hablando con el PNV, al que expulsó del Gobierno»Proponen compromisos a varios años para completar el CBA y trasladar las pistas de Plaiaundi a Txenperenea

Entre todos los proyectos que enumeró y explicó el portavoz de SPI, David Soto, destacan dos compromisos plurianuales: uno para desarrollar la fase B del CBA (3,1 millones de 2019 a 2021) y otro para el traslado de las pistas de Plaiaundi a Txenperenea Oeste, con 170.000 euros para modificar el planeamiento y redactar el proyecto y un compromiso de 1,1 millones a tres años para las obras.

Sin noticias del PSE

Soto aprovechó la comparecencia para criticar que «desde que presentó el borrador, hace un mes, el Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros para negociar». Sí le consta que está hablando con el PNV «formación a la que el PSE expulosó del Gobierno» hace un año. La tensión entre socialistas y jeltzales ha sido enorme los últimos doce meses por lo que a Soto le parece «sorprendente» ese diálogo «que deja claras las incoherencias del Gobierno municipal y su incapacidad para redirigir sus esfuerzo negociadores a formaciones de izquierdas». No obstante, Soto anunció que para sacar adelante lo que considera que son «mejoras claras para la ciudadanía», su grupo sí hablará con los socialistas y con el restos de grupos, «salvo con el PP, porque arítmeticamente no da, porque es un ejemplo de la vieja política y porque éste es un momento para aportar al proyecto de ciudad valores de izquierda».