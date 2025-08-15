«Es un premio vinculado al barrio y eso me hace ilusión. Estoy muy agradecido»

Xabier Txapartegi Larrañaga fue el primer alcalde de la democracia en Irun tras la dictadura, desde las elecciones de 1979 hasta 1983. También fue diputado ... foral de Presidencia y juntero en las Juntas Generales de Gipuzkoa, siempre por EAJ-PNV, su partido, en el que también ostentó cargos internos de dirección a nivel territorial en dos épocas distinas, en los setenta y los ochenta del pasado siglo.

Pero la trayectoria política apenas esboza el perfil de un irundarra que siempre ha estado muy vinculado a la vida social en la ciudad, como presidente del Coro Ametsa, por ejemplo, o participando durante años como uno más en tantos eventos de la ciudad, desde el Alarde a la Euskal Jira, siempre dispuesto a echar una mano.

Acercándose a cumplir nueve décadas de vida, Txapartegi va a recibir el cariñoso reconocimiento de su barrio (nació en la calle Santa Elena) que le reconoce así todo el esfuerzo y la dedicación que ha exhibido a lo largo de toda su vida con la Parte Vieja de Irun. Un comportamiento que se ha concretado en las formas más diversas, desde la contribución activa en decenas de actividades que se han desarrollado en la plaza Urdanibia y su entorno hasta la colaboración en el grupo de trabajo ciudadano que contrastó en su momento con el Ayuntamiento las líneas básicas para el Área de Rehabilitación Integrada de la Parte Vieja, que luego derivaría en multitud de actuaciones públicas y privadas en las calles originarias de Irun.

«Cuando yo era chaval no eras de la Parte Vieja, eras de la calle Santa Elena que era distinto que ser de San Marcial, Papinea o Uranzu»

«Yo veo bonita la plaza y su entorno, la verdad. Creo que la esencia no ha cambiado con las obras que se hicieron y tenemos esos preciosos árboles que yo conocí cuando tenían apenas diez años y ahora fíjate...», valora. Obviamente ha cambiado la vida allí. «Cuando yo era pequeño Irun no era mucho más que esto. Entonces no eras de la Parte Vieja, eras, en mi caso, de la calle Santa Elena, que no era lo mismo que ser de Papinea, de la calle Uranzu, de la cuesta San Marcial... De hecho con los chavales de algunas otras calles nos llevábamos bastante mal. Qué recuerdos...».

No quiere recapitular todo lo que a lo largo de su vida ha hecho por su barrio y su ciudad, ya fuera desde la Alcaldía, ya desde el trabajo desde asociaciones y entidades, «porque lo que pude hacer, hecho está; no fue para presumir de ello, fue para mejorar las cosas, mi barrio, mi ciudad».

Que la asociación de Alde Zaharra San Juan sí se lo quiera reconocer con el Txapelaundi Saria le hace ilusión. «Sí, porque es un premio muy ligado al barrio, muy vinculado con lo que es el barrio. Me hace una ilusión enorme y estoy muy agradecido». Xabier Txapartegi ha acudido a muchas de las entregas de ese Txapelaundi Saria otros años porque lo han recibido personas a las que estima. «La verdad es que suele ser un acto entrañable, bonito; la asociación lo hace muy bien. Sólo quiero darles las gracias y mostrarles mi afecto a ellos y a tantas personas, tantos amigos, de la calle Santa Elena, del barrio y de Irun en general».