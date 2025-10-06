El PP traslada «la creciente preocupación sobre la inseguridad»

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El PP ha mantenido una reunión con el delegado de Seguridad, Iñigo Bergés, para trasladarle «la creciente preocupación que ciudadanos y colectivos vienen manifestando sobre la inseguridad en las calles». El portavoz del grupo popular, Iñigo Manrique, señala que en ese encuentro que «hemos expuesto los que dicen los vecinos, hosteleros, comerciantes, personas mayores: que Irun necesita más seguridad. Hemos analizado si se trata de una falta de efectivos o de cuál es el problema. Sobre todo, hemos hablado de compromiso. El Ayuntamiento lo tiene claro también, pero nosotros queremos remachar que no podemos tener ni un minuto de relajo».

Ante la cercana negociación de los presupuestos municipales del año que viene, el PP considera que «el debate presupuestario debe ser la oportunidad de dotar la ciudad de los recursos necesarios. La seguridad no puede esperar, y debe estar en el centro de las prioridades municipales», subrayó el portavoz. Manrique insistió en que «nuestra preocupación máxima es la seguridad» y aseguró que «trabajar duro y con firmeza en esta materia es una obligación que debemos asumir».