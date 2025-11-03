Pozosombrío del Diablo prolonga el Halloween irunés

Joana Ochoteco Irun Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Pozosombrío del Diablo no está llamado a figurar en ninguna «lista de pueblos con encanto», pero prevé recibir este fin de semana a unos cuantos cientos de turistas que esperan vivir una experiencia tan terrorífica como divertida. El Pasaje del Terror de Santiagoko Deabruak celebra este sábado su XVIII edición transformando Ficoba en ese pueblo en el que los sustos acechan detrás de cada esquina a lo largo de cien metros de recorrido.

Esta consolidada iniciativa de Santiagoko Deabruak que cada año prolonga unos días el espíritu de Halloween mantiene una dinámica similar a ediciones anteriores, con la novedad de que la venta de entradas se está tramitando también online además de por los canales habituales. Quienes adquieran así sus pases «pueden venir a taquilla el sábado con su número de pedido y canjearlo por las entradas físicas», ha concretado Jon Tamayo, presidente de Santiagoko Deabruak, este lunes en la presentación del Pasaje del Terror.

Quienes se atrevan a visitar Pozosombrío del Diablo se encontrarán con «un pueblo con su iglesia, su plaza y su bar», pero plagado de criaturas aterradoras, recovecos oscuros y un susto esperando en cada callejuela. Constará de diez zonas temáticas en las que se repartirán la treintena de actores y actrices de Santiagoko Deabruak, caracterizados por el equipo de maquilladores que coordina Dolores Vega: «somos amateurs, pero hemos aprendido los unos de los otros», ha explicado. Aunque insistían en que no son profesionales, esas cerca de veinte ediciones a sus espaldas avalan el valor de esta iniciativa que cada año sacan adelante medio centenar de voluntarios. «Todos echamos una mano; cuando trabajas con voluntariado no queda otra», mucho trabajo en equipo y muchas horas: este miércoles comenzará la transformación de Ficoba en Pozosombrío del Diablo y, el mismo sábado, a Dolores Vega y demás maquilladores les tocará meter horas para que el aspecto de actores y actrices provoque los escalofríos del público.

Joel Herrador es uno de esos actores que acechará detrás de alguna esquina de Pozosombrío del Diablo: «daremos el cien por cien e intentaremos asustar a todo el mundo», ha explicado en euskera. Pero como al Pasaje del Terror se viene a disfrutar, aunque sea a golpe de susto, ha concretado que habrá varias salidas a lo largo del camino por si algún visitante prefiere terminar la experiencia antes del final. En este sentido, Jon Tamayo ha recordado que se pide que niños y niñas de menos de ocho años entren acompañados, «y sugerimos lo mismo para los de ocho a doce». No obstante, el umbral del terror no se mide en edad y Tamayo ha comentado que «he visto a niños de nueve años ir menos asustados que sus padres...».

Una experiencia diferente en cada paseo

Para Joel Herrador será su sexto pasaje como actor, y aunque ha coincidido en señalar que «no somos profesionales, vamos aprendiendo cada año e incluso en el mismo día. Los primeros turnos no son iguales que los últimos. Todos salen bien, pero son diferentes», porque el equipo sabe adaptarse a cada grupo y dejan, incluso, un margen a la improvisación. Aunque en cada escenario los roles y ubicaciones de cada cual están repartidos, «vamos probando diferentes cosas». Jon Tamayo ha recordado una anécdota que ilustra cómo cada paseo por el pasaje es distinto: «el año pasado vino un chaval con su aita. Al salir, el chico le pidió entrar otra vez. Fueron, compraron sus entradas y volvieron a entrar, y al terminar, el chico pedía repetir una vez más. '¡Aita, es que cada vez es distinto!', decía».

Como en ediciones previas, a la hora de adquirir las entradas se deberá seleccionar una franja horaria de la tarde del sábado para acceder al recinto. Cada pase tiene un precio de 4 euros. Quienes prefieran adquirirlo directamente en formato físico pueden acudir tanto este lunes como el martes de 17.00 a 19.00 a la Oficina de Turismo de Luis Mariano. Si quedan entradas disponibles, el mismo sábado se pondrán a la venta en Ficoba a partir de las 16.45. Repartidos en grupos de aproximadamente diez personas, con visitas cada cuarto de hora, Pozosombrío del Diablo tiene aforo para recibir a cerca de 2.000 turistas. La modalidad de venta online ha permitido constantar a los organizadores que este año se esperan visitantes de Irun y Hondarribia, por supuesto, pero también de otros puntos del territorio como Donostia u Orio.