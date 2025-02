«El porno se ha convertido en un libro de instrucciones para quienes no tienen una educación sexual de calidad»

Joana Ochoteco irun. Lunes, 24 de febrero 2025, 20:26 Comenta Compartir

El nuevo bloque de talleres Haurartean arrancó la semana pasada con la sesión 'Entendiendo el consumo de la pornografía y la importancia de la educación sexual' que impartió el psicólogo y sexólogo Raúl Marcos.

Los datos de un informe de Save The Children que el ponente citó reflejan la magnitud del problema que supone el acceso a edades tempranes a contenidos pornográficos: según ese sondeo, que recoge respuestas de chicos y chicas de entre 13 y 17 años, el 48% de los encuestados validaron la pornografía como una fuente de aprendizaje sobre la sexualidad; para el 30%, se trataba de su única fuente. Este informe data de 2020, y entonces se establecía en 12 años la edad a la que los y las adolescentes acceden por primera vez a contenidos pornográficos. Cinco años después, la edad media ha bajado a los 10 años.

«La pornografía se está convirtiendo en un libro de instrucciones para quienes no tienen acceso a una educación sexual de calidad», advirtió Raúl Marcos. Si bien ha acompañado al ser humano desde la antigüedad (el ponente citó testimonios como el papiro erótico de Turín, datado en el año 1.150 a.C), «nunca habíamos visto tanto porno como ahora, ni de tan mala calidad».

El ponente subrayó la importante de ofrecer a hijos e hijas una educación sexual con «valores», más allá del enfoque preventivo

Ilimitado, gratis y las 24 horas

La democratización del acceso a la pornografía, que se consolida en los años 80 con los VHS, da un «gran salto» con la llegada de internet: en la actualidad, «la oferta pornográfica es ilimitada, gratuita y está disponible las 24 horas; sólo es necesario tener un móvil con conexión a internet».

La pornografía siempre ha tenido «un componente transgresor» y poco que ver con la intimidad real. El problema es que «los más jóvenes no tienen eso en cuenta», y que la pornografía 'mainstream', esos contenidos a los que es tan fácil acceder, presentan un modelo porno-erótico «misógino, coitocentrista, finalista y genitalizado. Representan una masculinidad hegemónica en un papel activo, y una feminidad complaciente con un rol pasivo. Es una erótica en crudo, sin vínculos emocionales ni ternura o romanticismo». Además, normaliza «actitudes y prácticas violentas», muestra «cuerpos irreales» y «no cuenta historias de consenso». Tampoco contempla «los riesgos asociados a la erótica, como las enfermedades de transmisión genital». A ello hay que sumar que esa gratuidad de la pornografía mainstream tiene un impacto directo en las condiciones laborales de quienes trabajan en la industria.

Todos estos factores hacen indispensable «desarrollar una visión más crítica respecto al producto que estamos consumiendo». Si estamos hablando de espectadores adultos, Raúl Marcos defendía que «ver pornografía puede no ser especialmente perjudicial, siempre que uno sepa que lo que está viendo es una película de marcianos y marcianas». La película, y las consecuencias de verla, son muy diferentes si los espectadores son niños y niñas o adolescentes que desconocen que «de la pornografía no vas aprender nada útil». Sin embargo, los avances de la tecnología «nos han llevado a aprender mirando a una pantalla», especialmente a los nativos digitales.

Retrasar el acceso a un móvil

«Uno de los grandes problemas», incidió Raúl Marcos, «es que la pornografía llega incluso a quien no la busca. La mayoría de los chicos y chicas acceden por primera vez a estos contenidos involuntariamente». Una forma de intentar evitarlo es postergar que dispongan de la herramienta necesaria para ello: «si retrasamos el momento de darles un móvil , retrasamos otras muchas cosas».

La clave, como en tantas otras cosas, está en la educación activa por parte de padres y madres. Sin embargo, la educación sexual se ha entendido mayoritariamente desde un enfoque «de prevención» de embarazos no deseados o la transmisión de enfermedades, olvidando que «la educación sexual debe ser una educación en valores». No es una tarea fácil, teniendo en cuenta que muchos de quienes hoy son padres y madres no tuvieron la oportunidad de, en algunos casos, siquiera poder hablar sobre sexualidad con sus progenitores. A ello se suma que «nos cuesta ver a nuestros hijos e hijas», especialmente a estas últimas, «como sujetos eróticos autónomos».

En el próximo taller, el 25 de marzo, Raúl Marcos profundizará en la educación sexual en los hogares. Aunque de momento el aforo está completo, hay opción de apuntarse a la lista de espera.