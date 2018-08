Los polideportivos ofertan 387 cursos para el último trimestre del año En forma. Varias alumnas siguen los ejercicios marcados por la profesora en uno de los cursos realizados en Artaleku. / FOTOS D. DE LA HERA Hay 4.200 plazas disponibles, distribuidas entre las actividades habituales, más algunas novedades como hiit y danzas urbanas Artaleku y Azken Portu abrieron ayer el plazo para realizar las preinscripciones MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Viernes, 17 agosto 2018, 00:10

El área de Deportes del Ayuntamiento dio a conocer ayer la oferta de los polideportivos municipales Artaleku y Azken Portu para el último trimestre del año. Se trata del programa de cursillos que regularmente organizan los polideportivos iruneses, tanto en sala como en piscina, y que reúne 4.200 plazas disponibles (1.870, en Artaleku y 2.330, en Azken Portu).

«La actividad en verano en los polideportivos no cesa, y pese a estar metidos de lleno aún en la programación estival, empezamos ya a preparar nuestra particular 'vuelta al cole'», señalaba el delegado de deportes, Pedro Alegre. «La oferta para los meses de otoño-invierno seguirá la línea de este verano, con propuestas que se adaptan a distintos niveles y gustos, en una alternativa más para practicar deporte en la ciudad».

Cursos En los meses de octubre, noviembre y diciembre se impartirán 387 cursos de diferentes especialidades en piscina (natación, aquagym o aquasalud) y sala (aerobic, hipopresivos, gimnasia, cycling, bailes, circuit training, zumba, yogagym, mindfulness, pilates, tonificación, espalda sana, hiit y danzas urbanas). Preinscripciones Hasta el 4 de septiembre en irun.org/irunkrol o rellenando un impreso y depositándolo en la urna instalada en la recepción de los polideportivos. Más información Toda la información sobre los cursos y sus fechas y horarios puede consultarse en www.irun.org/irunkirol

Los polideportivos mantienen su programación habitual, si bien en este último trimestre se introducen algunas novedades. En total, se han programado para octubre, noviembre y diciembre 387 cursos, de los que 246 son de piscina y 141 de sala. Por instalaciones, Artaleku albergará 187 actividades y Azken Portu 200.

Como novedades, el programa oferta, por primera vez, cursos de hiit (entrenamiento por intervalos de alta intensidad) de 30 minutos; danzas urbanas en Azken Portu, y mindfulness en Artaleku (ya se impartió el año pasado en Azken Portu). Además, incluye entre semana el curso de espalda sana, cuando hasta la fecha sólo se realizaba los sábados.

Proceso de inscripciones

Toda la información sobre cursos y horarios se puede consultar ya en la página web www.irun.org/irunkirol. Las personas interesadas (tanto abonados como no abonados) pueden apuntarse on line o depositando un impreso de preinscripción en la urna instalada en las recepciones de los polideportivos Artaleku y Azken Portu. El plazo estará abierto hasta el 4 de septiembre.

De cara a una fase posterior para formalizar inscripciones, a partir del 10 de septiembre las vías serán las habituales, tanto para abonados como para no abonados, a través de cita previa de forma presencial o en internet. En la fase de inscripciones, para apuntarse on line será necesario tener actualizada la Irun Txartela. El proceso de inscripciones también presenta una novedad. Este año en la cita previa sólo se podrá realizar una inscripción.

Una vez finalizadas las citas de cada lista (en total se crean tres tipos de listas), se podrán realizar inscripciones a más cursos vía on line, siempre y cuando queden plazas libres. Asimismo, completadas todas las citas de las tres listas, las inscripciones se podrán realizar tanto on line como presencialmente en la recepción de Artaleku y Azkenportu. Y una vez finalizado el periodo de citas, se abrirá el plazo de inscripción libre para aquellas personas que no hayan realizado la preinscripción.

El sorteo para las inscripciones con cita previa tendrá lugar el 5 de septiembre a las 12.00 horas. A continuación, se expondrán las listas y el 10 de septiembre arrancará el plazo para formalizar la inscripción. La prueba de natación se realizará el 1 de septiembre de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 17.00, en ambos polideportivos.