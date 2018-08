Los polideportivos Azken Portu y Artaleku preparan la nueva temporada El gerente de Bidasoa XXI, Iñigo Zumeaga, y el delegado de Deportes, Pedro Alegre, en Azken Portu. A lo largo de este mes de septiembre se realizarán tareas de mantenimiento en ambas instalaciones, que afectarán al uso de piscinas y salas M. A. I. IRUN. Sábado, 1 septiembre 2018, 00:58

Los polideportivos de Artaleku y Azken Portu están preparando la nueva temporada. Con la llegada del mes de septiembre, como suele ser habitual, las instalaciones de ambos lugares acogerán diferentes labores de mantenimiento. Estos trabajos afectarán a los horarios de uso de piscinas y salas. En Azken Portu, la piscina estará cerrada desde hoy hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive, y la sala de fitness cerrará del 3 al 7 de septiembre, ambos inclusive. La instalación completa permanecerá cerrada el día 7. Por otra parte, los sábados 1, 8 y 15 las instalaciones de Azken Portu abrirán de 9.00 a 14.00 y los sábados 22 y 29, de 8.00 a 22.00 horas. Los domingos, el horario de apertura será de 9.00 a 14.00.

Por lo que se refiere al polideportivo Arataleku, las piscinas y el spa estarán cerrados del 16 al 30 de septiembre (ambos inclusive) y la sala de fitness cerrará del 17 al 21 (ambos inclusive). La instalación completa permanecerá cerrada los días 19 y 20, salvo la recepción, que estará abierta de 8.00 a 15.30. Los sábados 1 y 15 Artaleku abrirá de 8.00 a 20.00 y los sábados 8, 22, y 29, de 9.00 a 14.00. Los domingos estará abierto de 9.00 a 14.00.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Irun y Bidasoa XXI van dando forma a los cursillos del último cuatrimestre de 2018, o lo que es lo mismo, el primero de la nueva temporada. El 16 de agosto se puso en marcha el periodo de preinscripción, el cual termina el próximo martes, día 4 de septiembre. En total, se han programado 387 cursos, de los que 246 son de natación y 141 de sala.

«Es una oferta amplia. Las variedades de los cursos cubren los horarios de mañana y tarde, para así ofrecer posibilidades a toda la gente», explicaba Pedro Alegre en la presentación de las ofertas de los dos polideportivos de Irun.

Como novedad, este año se ofrecerán los cursillos de Hiit (entrenamiento por intervalos de alta intensidad), que tiene una duración de 30 minutos; danzas urbanas en Azken Portu; y la modalidad de mindfulness, que se practicará a partir de ahora también en Artaleku.

Aquellas personas interesadas (tanto abonadas como no abonadas) en los diferentes cursillos todavía pueden apuntarse on line o depositando un impreso de preinscripción en la urna instalada en las recepciones de los polideportivos Artaleku y Azken Portu.

De cara a una fase posterior para formalizar inscripciones, a partir del 10 de septiembre las vías serán las habituales (a través de cita previa de forma presencial o en internet). En la fase de inscripciones, para apuntarse on line será necesario tener actualizada la Irun Txartela.

Este año, en la cita previa solo se podrá realizar una inscripción. Una vez finalizadas las citas de cada lista (en total se crean tres tipos de listas), se podrán realizar inscripciones a más cursos vía on line, siempre y cuando queden plazas libres. Asimismo, completadas todas las citas de las tres listas, las inscripciones se podrán realizar tanto on line como presencialmente en la recepción de Artaleku y Azken Portu. Una vez finalizado el periodo de citas, se abrirá el plazo de inscripción libre para aquellas personas que no hayan realizado la preinscripción.

El sorteo para las inscripciones con cita previa tendrá lugar el próximo miércoles, día 5 de septiembre, a las 12.00 horas. A continuación, se expondrán las listas y el 10 de septiembre arrancará el plazo para formalizar la inscripción. La prueba de natación se realizará hoy, sábado, de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 17.00, tanto en Artaleku como en Azken Portu.