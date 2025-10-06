Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Policía Local camina por el entorno de Fermín Calbetón. F. DE LA HERA

Irun

La Policía Local se formará en atención a la violencia machista y bienestar animal

La plantilla recibirá cuatro cursos que incluyen, también, contenidos relacionados con la normativa europea y primeros auxilios

Joana Ochoteco

irun.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

La plantilla de la Policía Local va a recibir formaciones que abordan «cuatro ámbitos de especial relevancia». Desde el área de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento subrayan el «compromiso municipal con la mejora continua de la labor policial, entendiendo que la formación es una herramienta esencial para dotar a las y los agentes de recursos y conocimientos que redunden en un mejor servicio a la ciudadanía».

Las acciones formativas incluyen la atención en casos de violencia de género, a través de un curso dirigido a «intervenir con mayor eficacia y sensibilidad» en estas situaciones. Entre los temas que se abordarán están el marco legislativo vigente, las pautas de actuación en la primera acogida y la derivación a los recursos adecuados.

Nueva ordenanza

La Policía Local participará también en una formación centrada en la aplicación de la nueva Ley de Bienestar Animal, la normativa autonómica y la ordenanza municipal al respecto, aprobada en febrero. El objetivo es capacitar a los agentes en la detección, intervención y tramitación de los casos de maltrato o abandono animal y la gestión de las colonias felinas.

El programa formativo abordará, asimismo, la identificación de personas y vehículos en el contexto de la normativa europea y estatal: se impartirán, entre otros, contenidos relacionados con las medidas de seguridad en documentos de identidad, permisos de conductir y de circulación o el uso de bases de datos europeas para la verificación documental.

Como cuarto bloque, la Policía Local participará también en un curso específico de formación en primeros auxilios: concretamente, se abordará el control de hemorragias, la reanimación cardiopulmonar y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) del que disponen los vehículos policiales.

Todas las acciones formativas se llevarán a cabo entre este mes y el que viene en las instalaciones de la Policía Local.

Te puede interesar

