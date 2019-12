Podemos-IU advierte al Gobierno municipal que, sin mayoría, necesita dedicar tiempo a acordar I.M. IRUN. Viernes, 27 diciembre 2019, 00:20

El final de año se preveía movido en cuanto a actividad política municipal. La de hoy era la fecha que hubiera correspondido al pleno ordinario de diciembre, que entre otros asuntos, iba a votar los Criterios y Objetivos de la ordenación de Vía Irun. Además, aunque no llegó a confirmar fecha, el Gobierno quería celebrar el pleno de presupuestos el día 30. Finalmente, ambas sesiones se han retrasado a enero, según interpreta Elkarrekin Podemos-IU, «porque el Gobierno ha querido correr mientras se ataba los zapatos».

El portavoz de la coalición, David Soto, criticó que el procedimiento de los Criterios y Objetivos de Via Irun «se ha hecho deprisa y corriendo, pero las modificaciones que planteábamos los grupos requerían informes de los Servicios Jurídicos. Las que presentamos nosotros los tienen, pero las de otros grupos no, no ha dado tiempo. Por falta de diálogo y de tiempo, otros puntos tampoco contaban con acuerdo para aprobarse». A eso sumó Soto que el Gobierno había pretendido solucionar «en 10 días la negociación del presupuesto. ¿Alguien cree posible tal cosa?». Por eso, advirtió: «con el resultado de las elecciones, está claro que Irun necesita diálogo y acuerdo. El alcalde no puede actuar a su criterio, como si tuviese mayoría», y le pidió «paciencia y tiempo para dialogar y acordar».

Casi como ejemplo del camino, su compañera de grupo, Miren Echeveste, expuso el acuerdo alcanzado con los socialistas para el futuro organigrama municipal que el Gobierno presentará en breve. «Hemos planteado que se constituya un Servicio de Igualdad que dependa de Alcaldía, que se cree un Servicio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible y que Protección Animal se convierta en Bienestar Animal y no dependa de Policía Local».