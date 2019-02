«Podemos hacer que nuestro final, cuando llegue, sea el mejor y más cómodo posible» Pedro Goikoetxea, de la A VV Dunboa y los doctores Enrique Alamillo y Joseba Salgado. / F. DE LA HERA El público llenó la biblioteca para escuchar a Joseba Salgado y Enrique Alamillo, médicos encargados del registro del testamento vital MARÍA JOSÉ ATIENZA Sábado, 2 febrero 2019, 01:12

Que vamos a morir es una de nuestras grandes certezas. Al menos, no conocemos a nadie al que le haya sucedido lo contrario. Pero tratamos de no pensar en ello, nos incomoda que nos lo recuerden y lo evitamos como tema de conversación, salvo cuando intercalamos el humor para mentarlo. En general, no nos gusta ocuparnos de la muerte, pero sí nos preocupan las condiciones en las que habremos de afrontar la recta final. Nos preguntamos si daremos mucha guerra a la familia, si estaremos o no conscientes, y en caso de mantenernos lúcidos, si los últimos metros del recorrido serán o no dolorosos.

«Lo ideal sería aceptar la muerte como un hecho más de nuestra existencia y adaptar nuestro comportamiento al tiempo del que disponemos para hacer que el final, cuando llegue, sea el mejor y más cómodo posible», reflexiona Joseba Salgado, médico inspector de Osakidetza y encargado en Irun del registro del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA).

¿Qué es el DVA? Es un documento escrito, dirigido al equipo médico, en el que el firmante pone de manifiesto las instrucciones a tener en cuenta, cuando por graves limitaciones físicas o psíquicas no sea capaz de expresar su voluntad. ¿Se puede registrar el DVA en Irun? Sí En el ambulatorio Irun Centro (avenida de Guipúzcoa, 15), los miércoles. Es necesario pedir cita previa en el teléfono 943 023006. Más información En la página web www.osanet.euskadi.eus

«Todos salimos ganando»

El testamento vital nos preocupa y prueba de ello fue la respuesta de público que obtuvo la charla sobre el DVA, organizada el pasado miércoles por la Asociación de Vecinos de Dunboa. La biblioteca del barrio se quedó pequeña y los asistentes agradecieron la información facilitada por Joseba Salgado y por Enrique Alamillo, médico inspector, encargado del registro del DVA en San Sebastián.

Ambos doctores explicaron los detalles de este documento, cuya formalización ha ido en aumento en los últimos años. Por su experiencia, lo primero que dejó claro Joseba Salgado fue que «con el DVA todos salimos ganando: el paciente, los profesionales de la sanidad y la familia». El médico comentó que, en ocasiones, ante la ausencia del documento, se producen situaciones tensas entre los familiares.

Definición y contenido

¿Qué es y quién puede fornalizar un DVA? «Es un documento dirigido al equipo médico, en el que la persona deja escritas las instrucciones a tener en cuenta cuando esté incapacitado para expresar su voluntad», explicó Joseba Salgado.

Cualquier persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades y que actúe libremente puede formalizar el documento.

¿Qué se puede expresar en el DVA? «La opción personal respecto a los momentos finales de la vida u otras situaciones de graves limitaciones físicas o psíquicas». Una de esas opciones es la elección del lugar (domicilio u hospital), donde la persona desea recibir los cuidados. La aceptación o rechazo de determinados tratamientos; la designación de un representante que actúe como interlocutor ante el equipo sanitario o la donación de órganos son otras cuestiones que habitualmente se expresan en el DVA.

En cambio, no pueden quedar reflejadas «actuaciones en contra de la ley». En este supuesto, entraría, en la actualidad, la eutanasia.

El DVA puede modificarse y el documento válido, siempre será el último. Para facilitar su redacción, existe un modelo orientativo que puede consultarse en www.osanet.euskadi.net. Pero hay otras plantillas e incluso cada firmante puede redactar uno propio.

A la hora de formalizarlo, hay tres opciones: ante tres testigos (no familiares); ante notario o en el registro del DVA. En todo caso, para que sea efectivo y figure en la historia clínica, el documento debe inscribirse en el citado registro, que en nuestra ciudad se ubica en el ambulatorio Irun Centro. Joseba Salgado está al frente de este servicio todos los miércoles. «El DVA se puede hacer en media hora, pero para acudir, hay que pedir cita previa en el teléfono 943023006», aclara el médico.