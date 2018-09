Podemos cree que «el alcalde ha dado por liquidado el mandato y ya sólo busca mantener el sillón hasta mayo» IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:19

La secretaria general de Podemos Irun, Miren Echeveste, y el portavoz del grupo municipal Sí se Puede Irun, David Soto, recordaron ayer al alcalde, José Antonio Santano, «su compromiso con nosotros sobre las ordenanzas fiscales desde el pasado año». Echeveste le afeó que cuando anució la congelación de tasas e impuestos para 2019, no mencionara nada de aquello. «¿No quiere ser pionero en gravar a las eléctricas por ocupación de dominio público ni en gravar a la iglesia católica eliminando sus privilegios fiscales?», preguntó.

La secretaria local de Podemos consideró que «no acordar nada que suponga cambios sustanciales en sus planteamientos es propio de quien lleva 30 años en política. Desde la soberbia, uno empieza a situarse fuera de la realidad». A eso mismo atribuyó «la poca vergüenza de decir que no hacemos propuestas para la modificación de créditos. Para que los grupos presentemos enmiendas, el Gobierno tiene que iniciar el procedimiento. No lo quieren hacer para que no salga nada que ellos no hayan negociado en los despachos. Así, tienen secuestrados dos millones de euros. Con esta parálisis, esta dejación de Santano, nos encontraremos alguna sorpresa en los presupuestos». Se refería Echeveste a que «el alcalde ha dado por liquidada esta legislatura; ya sólo quiere estirar el chicle y llegar a las elecciones de mayo sin demasiados golpes. No quiere cumplir compromisos, no quiere dialogar de igual a igual, sólo mantenerse en el sillón sin muchas complicaciones».

Echeveste anunció también que Podemos va a socializar su «preocupación por el aparcamiento. La mala gestión de OTA, parkings subterráneos y peatonalizaciones está generando caos y la ciudadanía se impacienta mientras el gobierno mira hacia otro lado».