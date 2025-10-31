El Pleno aprueba la subida del 2,7% en las tasas e impuestos y amplía el pago por capacidad económica

Joana Ochoteco Irun Viernes, 31 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El Pleno de la Corporación ha aprobado la subida general del 2,7% en las tasas e impuestos municipales. El incremento se aplicará a buena parte, no a todos, de los precios públicos de 2026. La propuesta ha sido aprobada con el visto bueno de los dos grupos que conforman el Gobierno municipal, Socialistas de Irun e Irungo EAJ-PNV.

La delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, ha apuntado que «gobernar también significa tomar decisiones que no siempre son fácil, pero que son necesarias para garantizar el funcionamiento de la ciudad». Ha reconocido que «a nadie le gusta escuchar que el precio de algo se ha actualizado», pero también ha defendido ese incremento del 2,7% como «un ajuste moderado y razonable. No se trata de recaudar más, sino que mantener lo que tenemos y seguir avanzando, asegurando unos servicios de calidad».

La modificación de la ordenanza fiscal incluye también la ampliación del sistema de pago por capacidad económica implementado este 2025. A partir del año que viene, se incorpora un tramo más de forma que la posibilidad de acogerse a las tarifas con menor porcentaje de pago alcance al 80% de las familias irunesas.

Las posturas de los grupos de la oposición han sido diferentes: EH Bildu ha señalando que comprenden «la importancia que tiene la recaudación municipal para el funcionamiento de la ciudad», pero se ha mostrado a favor de «un sistema fiscal más justo, basado en la progresividad» que, ha recordado el concejal Gorka Berasategi, «llevamos años defendiendo». El grupo ha votado a favor de esa modificación de la ordenanza que amplía el pago por capacidad económica, pero se ha abstenido en los puntos referidos a la actualización de las tasas y de los impuestos.

Elkarrekin Podemos ha presentado una enmienda a la totalidad de los dictámenes referidos a estos dos últimos puntos, que no ha encontrado apoyo en el resto de los grupos. El portavoz, David Nuño, ha defendido un «congelamiento» de las tasas, impuestos y precios públicos «hasta realizar un estudio y ejecutar una redistribución según la renta de los iruneses». Elkarrekin Podemos ha votado en contra de la actualización de los precios, pero a favor de la propuesta de ampliar el pago por capacidad, porque «creemos que ese es el camino», ha afirmado la concejal Thania Pazos.

Desde el grupo Popular, el portavoz Iñigo Manrique ha recordado que «a muchas familias les cuesta llegar a fin de mes» y que «congelar las tasas e impuestos permitiría más margen de maniobra» a la ciudadanía, además de «dinamizar la economía local». Si bien ha agradecido la disposición al diálogo de la delegada de Hacienda, Manrique ha subrayado que «necesitamos políticas con capacidad de generar empleo y riqueza» y su grupo ha votado en contra del incremento de los precios públicos. No obstante, se han mostrado a favor de la ampliación del sistema de pago por capacidad económica asegurando que «cuando nos acercamos a la calle, acertamos».