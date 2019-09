El Pleno pide una oficina municipal que recopile los testimonios de víctimas de la Guerra Civil I.M. IRUN. Martes, 1 octubre 2019, 00:28

Elkarrekin Irun llevó al último pleno una moción que instaba a que el Gobierno municipal abra una oficina para «recopilar testimonios de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo» que se puedan incorporar a la causa abierta en Argentina «por genocidio y crímenes de lesa humanidad» cometidos durante el franquismo. El texto animaba a que el propio Gobierno local interponga una querella para que se investiguen los casos relativos a vecinos del municipio cuyos nombres aparecen en el listado víctimas de la Secretaría de Paz y convivencia del Gobierno Vasco.

El punto primero de la moción instaba a los gobiernos Vasco y de España a colaborar para que las familias de ciudadanos vascos que yacen en el Valle de los Caídos puedan solicitar el traslado de los restos a Euskadi y que, en el caso de irundarras en los que no sea posible contactar con familiares, el propio Ayuntamiento pueda traerlos a la ciudad. En eso cimentó EAJ-PNV su abstención. «El Gobierno Vasco lleva un año trabajando con familias interesadas en exhumar a sus familiares del Valle de los Caídos y traerlos a Euskadi, pero no vemos bien que se haga sin permiso de las familias, a petición de un Ayuntamiento», indicó el portavoz jeltzale Xabier Iridoy. El portavoz de Elkarrekin Irun, David Soto, pidió más detalle de los motivos para romper la unanimidad «en un asunto de memoria histórica. Sin ánimo de polemizar, me sorprende muchísimo y no me quedan claros los motivos», dijo. «Sin animo de polemizar también», Iridoy insistió «en que no aceptamos que los Ayuntamientos reclamen cuerpos de víctimas sin permiso de las familias».

Sea como fuera, PSE, Elkarrekin y EH Bildu (el PP no participó en la sesión) sacaron el texto adelante. Se alcanzó unanimidad con la propuesta de EAJ-PNV para que las Comisiones Informativas se emitan en directo por internet, aunque de nuevo hubo desacuerdo jeltzale en la moción de Socialistas de Irun y Elkarrekin instando al Gobierno Vasco a implantar la Tarjeta de Vecindad para facilitar los trámites a inmigrantes. El PNV presentó un texto alternativo que los proponentes entendieron que podía sumarse al original, pero los jeltzales sólo aceptaban que lo sustituyera. «Compartimos espíritu, fondo y motivación de la moción», aseguró Lander Ugartemendia, pero «tenemos dudas de que la Tarjeta de Vecindad esté funcionando positivamente donde se ha implantado».