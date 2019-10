El Pleno marca el rumbo del mandato en una modificación del presupuesto Debate y acuerdos. La sesión de ayer fue casi como un pleno de presupuestos. / F. DE LA HERA Incorpora 6,2 millones a la previsión de gasto de 2019, pero fija un compromiso de cerca de 14 millones en inversiones para los próximos años IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 5 octubre 2019, 00:59

No era un pleno de presupuestos, pero lució como si lo fuera. La Corporación debatió, negoció, votó y aprobó ayer una modificación de créditos por la que se incorporan más de seis millones de gasto para este 2019 en el que el consistorio de Irun viene funcionando con el presupuesto prorrogado del pasado ejercicio. Eso es, principalmente, lo que nutrió hasta ese extremo ese dictamen de ayer que finalmente votaron a favor Socialistas de Irun, Elkarrekin Podemos-IU y Partido Popular, con EH Bildu en la abstención y el PNV posicionado en contra.

Partiendo del borrador del Gobierno municipal, los grupos municipales presentaron un total de 54 enmiendas. Tres las retiraron los respectivos proponentes antes de que se debatieran y 21 se incorporaron al dictamen -8 de EAJ-PNV, 14 de Elkarrekin Podemos-IU, 7 de Bildu y 2 del PP-, entre otras, actualizar proyectos -casa Oteiza-Basterretxea, termas-, redactar reurbanizaciones -Santa Elena, Ermita, 8 de marzo-, realizar estudios -tarjeta IrunGazte, posible remunicipalización de SAD y OTA, Casa de las Mujeres, viviendas vacías-, ampliar el haurtxoko de Palmera-Montero, más medios para locales de mayores y de AA VV... Los grupos accedieron a retirar varias durante la sesión a cambio de compromisos del Gobierno. Sólo d se rechazaron, todas del PNV, que prefirió votar sus propuestas aun sabiendo que las perdería, antes que aceptar contraofertas o compromisos futuros.

Muchas de esas enmiendas rechazadas eran subvenciones nominativas a favor de diferentes entidades, aumentos de la asignación que perciben del fondo municipal. Ayer una mayoría plenaria se mostró por la labor de incidir en la tónica que viene apuntándose desde hace unos años y restringir ese modelo en favor de otro de concurrencia pública. Es decir, que las asignaciones a clubes y asociaciones no se hagan individualmente, sino que éstos presenten sus propuestas en respuesta a una convocatoria y, mediante criterios objetivos, se determinen las asignaciones. Incluso el PNV valoró bien ese modelo «a partir del próximo presupuesto, pero ahora hay necesidades que atender». Una amplia mayoría plenaria no lo vio así, con una excepción, los 60.000 euros a Mugan para un proyecto de comercio digital muy ambicioso al que habrá que seguir la pista. Durante toda la sesión fue variadísima la forma en la que los grupos se combinaron en las votaciones, pero el culmen quizá fue ésta enmienda, que salió adelante sin apoyo del Gobierno, avalada por PNV, EH Bildu y PP.

«Nuevos tiempos»

Muchos de los concejales actuales lo eran en el pasado mandato, incluidos los cinco portavoces y el alcalde, que repiten, todos ellos, en sus cargos. Sin embargo, ésta no es aquella Corporación. Ni se le parece. No se parece casi nada a la que acabó el mandato dividada en bloques impermeables y tanto o menos a la que lo empezó con aquella coalición socialista-jeltzale en mayoría.

Varias veces se citaron ayer los «nuevos tiempos» en el Ayuntamiento de Irun. Nuevos tiempos que no van a estar exentos de crítica ni de discrepancias, pero que, ayer se vio, priorizan el diálogo. Fruto del mismo son los acuerdos puntuales que derivaron en la aprobación final del dictamen. Una larga lista de proyectos se suma a un presupuesto al que no le quedan ni dos meses de vigencia. Una evidente sobrecarga de trabajo, pero que sabe a maná para un Gobierno en minoría que no se siente solo ni atrincherado y pacta en horizontes a corto, medio y largo plazo.

Porque una de las realidades de ayer es que además de 6,2 millones para este año, el Pleno comprometió casi 14 para los próximos ejercicios, algo más de 11 que proponía el Gobierno, más de dos y medio que sumó la oposición -la segunda fase del CBA, de Podemos-IU, más la modificación de planeamiento para trasladar las pistas de Plaiaundi a Txenperena, del PNV-. En la lista de plurianuales aparecen el edificio municipal de ampliación del ayuntamiento en la plaza de San Juan -que el PNV quiso retirar del dictamen con una enmienda en la que se quedó solo-, varias reurbanizaciones -Lapice, vial del Ensanche-, la limpieza de las balsas de Montero, las VPO de Alarde y un convenio para posibilitar el traslado del concesionario Ford y abrir la puerta a la segunda fase del polideportivo Azken Portu.

Además, ayer se aprobaron partidas para estudios y redacciones de proyectos que nutrirán otras muchas inversiones en los próximos presupuestos. Por todo eso y porque evidenció que la búsqueda de diálogo que todos pregonaron al arranque de este mandato no fue una promesa vacía, la sesión de ayer puede haber marcado el rumbo del mandato.