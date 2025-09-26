Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Corporación, en pie, durante el minuto de silencio por Gaza. J.O.

Irun

El Pleno empezó con un minuto de silencio por Gaza

J.O.

irun.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

El Pleno ordinario de ayer arrancó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del genocidio de Gaza. El conjunto de la Corporación municipal y de los presentes en la Sala Capitular secundó esta acción.

El Pleno aprobó por unanimidad la declaración institucional que reconoció a la comparsa de gigantes y cabezudos de la Irungo Atsegiña como parte del patrimonio cultural de Irun. El orden del día tuvo entre otros puntos de interés las tasas del alojamiento social en pisos de acogida municipales (se aprobaron con la única abstención de EH Bildu) y el reglamento referido a este mismo servicio. El alojamiento en estas viviendas está dirigido a personas que se encuentren en situaciones de emergencia social o a víctimas de violencia machista. El delegado de Bienestar social, Josu Iguíñiz, explicó en euskera que la aprobación de esta normativa «no cambia el servicio, pero lo garantiza», y recordó que actualmente el Ayuntamiento dispone de siete pisos de acogida. El reglamento se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos.

