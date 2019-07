El Pleno aprueba por unanimidad incorporar 3 millones al presupuesto Unanimidad. Todas las votaciones de ayer se saldaron con el mismo resultado, incluso la del incremento de las cuentas municipales. / F. DE LA HERA Los grupos aceptaron la urgencia de esta modificación con la condición de negociar en septiembre otro incremento de 8 millones IÑIGO MORONDO IRUN. Miércoles, 31 julio 2019, 00:22

El Ayuntamiento de Irun se maneja como puede en este 2019 con el presupuesto prorrogado del pasado año. El Gobierno de la Corporación anterior no llegó a llevar su borrador presupuestario al pleno, consciente de que no contaba con apoyos suficientes.

El escenario en el nuevo mandato es otro. Lo es a muchos niveles, pero sobre todo, lo es en cuanto a diálogo y confianza. Ayer, el Pleno de la Corporación lo expresó con claridad aprobando por unanimidad una modificación presupuestaria que desahoga en buena medida las apreturas que genera un presupuesto prorrogado. Se habilitaron tres millones de euros para cubrir distintos frentes. Más allá de la plena coincidencia en el voto, lo más llamativo fue que el Gobierno, aludiendo a la urgente necesidad de aprobar esas partidas (no hacerlo en julio lo retrasaba hasta septiembre) y sin tiempo para hacerlo de otro modo (la nueva Corporación se constituyó en junio, pero el Pleno de Organización del consistorio fue el pasado día 15 y sólo después se pudieron organizar las comisiones informativas), no ha cumplido la fórmula habitual en cuanto a plazos y procedimiento para las modificaciones del presupuesto. El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, agradeció «la buena disposición de los grupos» que habían sabido entender la situación. De hecho, EAJ-PNV, Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza, EH Bildu y PP votaron a favor aludiendo a esa «responsabilidad».

Presupuestos participativos Total Suponen una inversión de 1.496.000 euros para 19 proyectos diferentes Destacados Los proyectos de mayor cuantía son la renovación del patio de Eguzkitza (150.000 euros), el impulso a actividades de las AA VV (150.000) y el incremento de la apuesta en programación musical (100.000) Actuaciones urgentes Total Se trata de 1,25 millones de euros para distintos fines, especialmente de contratos de índole social (Centro Zubia, SAD, Pisos-residencia, residencia de ancianos y Ayudas de Emergencia). Emigración Ahora que ya es municipal, se habilita la partida de 640.000 euros para renovar fachadas y cubierta. También hay una subvención a Euskal Jira y un complemento a una expropiación. Otras Deudas pendientes Partida destinada al pago de facturas del pasado ejercicio con cargo a éste. Suman 144.000 euros.

El mensaje de la responsabilidad no era el único. Había otro de confianza implícita. Esta modificación se queda pequeña ante la que llegará a la vuelta del mes de agosto, que rondará los 8 millones. El Gobierno prometió que, ésa sí, la afrontará no sólo cumpliendo el protocolo pactado sino que «con actitud negociadora y abierta para incorporar propuestas de los grupos», dijo Páez. Eso precisamente reclamó la oposición durante la sesión de ayer, sin dejar de aprovechar la oportunidad para incidir en que el Gobierno anterior (sumamente parecido al actual y bajo la batuta del mismo alcalde, José Antonio Santano), no había hecho bien las cosas, no había sabido acordar con otros grupos y que el Ayuntamiento se encontraba por eso con presupuesto prorrogado.

«Una modificación que se trae así al Pleno demuestra que estamos en una situación que no es de normalidad», advirtió el portavoz de EH Bildu, Jokin Melida, para recalcar después la «responsabilidad» y la negociación de la futura modificación como argumentos para su apoyo.

David Soto (EP) reiteró los argumentos del voto favorable y subrayó el mismo origen para un problema presupuestario que deriva «en no poder llevar adelante los proyectos de presupuestos participativos y en que haya falta de crédito en algunas áreas municipales. Todo a razón de unas elecciones municipales que había poco después de cuando se tenía que haber aprobado el presupuesto», sugirió.

Desde EAJ-PNV, se repitió prácticamente idéntico argumentario, quizá incidiendo algo más en «la incapacidad del Gobierno» en aquella negociación infructuosa. La diferencia en el discurso de Xabier Iridoy fue que añadió la petición al Gobierno para que gestione las iniciativas de la anterior modificación de crédito, de octubre del pasado año, «porque hemos seguido el estado de ocho de ellas y aún no se han ejecutado».

Muriel Larrea, portavoz del PP, dijo entender la urgencia «para el gasto social y los presupuestos participativos» y coincidió con el resto en el deseo de poder negociar la próxima y más cuantiosa modificación.

El acuerdo Udalhitz

La aprobación por unanimidad de la modificación presupuestaria no fue una excepción. En la sesión de ayer, todas las votaciones se resolvieron de esa misma manera. Cierto que la mayoría eran cuestión de trámite y, dejando al margen esa de la incorporación de tres millones al presupuesto, la única con contenido realmente importante era una que difícilmente podía suponer discrepancias políticas.

A finales del pasado mandato, el entonces delegado de Personal, Pedro Alegre, y los representantes sindicales de los trabajadores municipales alcanzaron un acuerdo de mejora de las condiciones laborales, pero no se llegó a llevar ante el pleno porque la Secretaría Municipal advirtió de algunos posibles problemas de forma que podrían dar lugar a contratiempos futuros. Corregidos los mismos, en este primer pleno de gestión del nuevo mandato que se celebró ayer el acuerdo se sometió a la consideración de los corporativos con el mencionado respaldo unánime.

El portvoz de EP, David Soto, aprovechó el punto para recordar que mientras otros Ayuntamientos no llegaron a aplicar todos los recortes del decreto de 2012 sobre las condiciones laborales de los funcionarios, el Ayuntamiento de Irun lo hizo y que además, ha sido de los que más han tardado en regresar a la situación de referencia del convenio Udalhitz, cosa que hizo ayer «con algunas mejoras», dijo el Gobierno.